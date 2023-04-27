«Барселона» закроет клубное телевидение

1682613747

вчера, 19:42

«Барселона» собирается закрыть клубное телевидение с 30 июня.

Руководство каталонского клуба приняло решение не продлевать контракт с платформой Movistar Televisión, который действует до конца июня. Из-за этого будут сокращены около 150 сотрудников – им сообщили об этом на встрече с руководством в четверг.

Данное решение связано с требованиями Ла Лиги, которые связаны с правилом финансового фэйр-плей. Сейчас руководство ищет альтернативные пути поддержания имиджа клуба и трансляции контента.