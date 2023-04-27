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«Барселона» закроет клубное телевидение

вчера, 19:42

«Барселона» собирается закрыть клубное телевидение с 30 июня.

Руководство каталонского клуба приняло решение не продлевать контракт с платформой Movistar Televisión, который действует до конца июня. Из-за этого будут сокращены около 150 сотрудников – им сообщили об этом на встрече с руководством в четверг.

Данное решение связано с требованиями Ла Лиги, которые связаны с правилом финансового фэйр-плей. Сейчас руководство ищет альтернативные пути поддержания имиджа клуба и трансляции контента.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 21:34, ред.
Жаль...Barсa TV неплохой канал...особенно его ретро трансляции матчей нравились...
что же...будем смотреть Real Madrid TV)...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:53
Вот и верь после этого Барселоне...
Дед-Рони
Дед-Рони
вчера в 20:14
Это плохо, клуное Тв, это хорошо
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:09
Закон суров, но он закон и его надо выполнять иначе грозит ответственность.
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