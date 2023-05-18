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Американский инвестиционный фонд может приобрести права на «Эвертон»

вчера, 09:54

Права на «Эвертон» может купить новый владелец.

Сообщается, что к «ирискам» проявляет интерес американский инвестиционный фонд 777 Partners, готовый приобрести клуб за 600 миллионов фунтов стерлингов. Другим претендентом является американская фирма MSP Sports Capital.

Нынешнее руководство «Эвертона» планирует решить вопрос с продажей клуба как можно скорее, переговоры состоятся в ближайшие недели. Сейчас владельцем «ирисок» является иранский и британский бизнесмен Фархад Мошири, который приобрел контрольный пакет акций клуба в 2016 году.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:04
Щас допечатают в подвале недостающую сумму и купят, Челси уже в кармане!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:28
Фонд 777 явно не равнодушен к "сладостям" - такие "бабосы" готов за "кис - кис" выложить... )))
galem72
galem72
вчера в 11:20
Где-то от грусти прикусил губы узбекский жиробас. ))
альсато
альсато
вчера в 10:52
Утка!)))))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:50
Если Эвертон вылетит ценник резко уменьшится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:47
Эвертон и даром не кому не нужен!
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