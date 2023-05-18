Американский инвестиционный фонд может приобрести права на «Эвертон»

1684392866

вчера, 09:54

Права на «Эвертон» может купить новый владелец.

Сообщается, что к «ирискам» проявляет интерес американский инвестиционный фонд 777 Partners, готовый приобрести клуб за 600 миллионов фунтов стерлингов. Другим претендентом является американская фирма MSP Sports Capital.

Нынешнее руководство «Эвертона» планирует решить вопрос с продажей клуба как можно скорее, переговоры состоятся в ближайшие недели. Сейчас владельцем «ирисок» является иранский и британский бизнесмен Фархад Мошири, который приобрел контрольный пакет акций клуба в 2016 году.