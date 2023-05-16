«Арсенал» готов потратить более 200 млн фунтов на трансферы летом

Руководство «Арсенала» дало возможность главному тренеру команды Микелю Артете потратить более 200 млн фунтов на летние трансферы.
Часть этих средств клуб получит в случае продажи Гранита Джаки, Эмиля-Смита Роу, Фоларина Балогуна и Роба Холдинга. Наставник «канониров» хочет подписать полузащитников Деклана Райса из «Вест Хэма» и Мойсеса Кайседо из «Брайтона», общая стоимость этих футболистов может составить 170 млн.
И Балогуна я бы попробовал в основе, хотя у него там контракт заканчивается, вроде, и он не хочет оставаться...
А за остальных много не выручишь, за АгроХолдинга ещё приплатить придётся, чтобы взяли, Джаке в 31 год красная цена двадцать лямов (только продать его нужно было сразу как купили, и плевать, что он этот сезон провёл более-менее прилично).
И Балогуна я бы попробовал в основе, хотя у него там контракт заканчивается, вроде, и он не хочет оставаться...
А за остальных много не выручишь, за АгроХолдинга ещё приплатить придётся, чтобы взяли, Джаке в 31 год красная цена двадцать лямов (только продать его нужно было сразу как купили, и плевать, что он этот сезон провёл более-менее прилично).