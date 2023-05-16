«Арсенал» готов потратить более 200 млн фунтов на трансферы летом

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сегодня, 11:15

Руководство «Арсенала» дало возможность главному тренеру команды потратить более 200 млн фунтов на летние трансферы.

Часть этих средств клуб получит в случае продажи , , и . Наставник «канониров» хочет подписать полузащитников из «Вест Хэма» и из «Брайтона», общая стоимость этих футболистов может составить 170 млн.