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«Арсенал» готов потратить более 200 млн фунтов на трансферы летом

сегодня, 11:15

Руководство «Арсенала» дало возможность главному тренеру команды Микелю Артете потратить более 200 млн фунтов на летние трансферы.

Часть этих средств клуб получит в случае продажи Гранита Джаки, Эмиля-Смита Роу, Фоларина Балогуна и Роба Холдинга. Наставник «канониров» хочет подписать полузащитников Деклана Райса из «Вест Хэма» и Мойсеса Кайседо из «Брайтона», общая стоимость этих футболистов может составить 170 млн.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 12:24
"Арсенал" в топ-тройке главных транжир АПЛ за последние 5 лет и стабильно тратит каждое лето по 150 миллионов на покупке, о какой ты почке?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:23
Что? Эмиля Смит-Роу продать? Ещё год назад он был лучшим бомбардиром наравне с Сака, в этом году, к сожалению, получил пару серьезных травм и пропустил большую часть сезона, и его сразу на трансферы? Настоящий боец, мой любимый игрок... Бойцы Артете не нужны, по ходу.

И Балогуна я бы попробовал в основе, хотя у него там контракт заканчивается, вроде, и он не хочет оставаться...

А за остальных много не выручишь, за АгроХолдинга ещё приплатить придётся, чтобы взяли, Джаке в 31 год красная цена двадцать лямов (только продать его нужно было сразу как купили, и плевать, что он этот сезон провёл более-менее прилично).
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:53
Бедный Артета, с таким финансированием он скоро свою почку на трансфер выставит, за нее больше денег дадут, чем за некоторых игроков, от которых хотим избавиться....
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 11:50
Ну это если они их продадут. А так у команды полный боевой состав, может пару позиций и можно было бы немного усилить, или даже не столько усилить сколько дать борьбу за основу для основных игроков. А так команда укомплектована, просто в этом сезоне и не хватило чуточку чтобы стать первыми. Будем надеяться что как руководство так и тренерский штаб зделает работу над ошибками этого сезона и в следующем будет ещё интересней борьба за чемпионство!
7d36hav9jmeb
7d36hav9jmeb
сегодня в 11:33
Если собираются бороться за чемпионство надо серьезно усилится
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:17
Один Роналду. Мелочь для бедуинов!
Гость
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