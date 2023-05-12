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Британский миллиардер Рэтклифф — фаворит в борьбе за покупку МЮ

вчера, 23:28

Британский миллиардер Джим Рэтклифф лидирует в гонке за приобретение «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, процесс продажи близится к завершению, но вряд ли решение о том, кто станет новым владельцем клуба, будет принято в эти выходные.

Конкурентом Рэтклиффа является катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани, который хочет полностью выкупить «Юнайтед». Британец же намерен завладеть около 50% акций, при этом Аврам и Джоэл Глейзеры получат примерно по 25%. Владелец компании Ineos оценил МЮ более чем в 5 млрд фунтов (никто больше не предложил столько).

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Все комментарии
EVERTON
EVERTON
сегодня в 00:51
По скорее бы уже закончилась эта Санта Барбара с продажей МЮ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:43
Это ещё вилами по воде. Итог самое главное.
Гость
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