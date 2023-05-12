Британский миллиардер Рэтклифф — фаворит в борьбе за покупку МЮ

Британский миллиардер Джим Рэтклифф лидирует в гонке за приобретение «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, процесс продажи близится к завершению, но вряд ли решение о том, кто станет новым владельцем клуба, будет принято в эти выходные.
Конкурентом Рэтклиффа является катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани, который хочет полностью выкупить «Юнайтед». Британец же намерен завладеть около 50% акций, при этом Аврам и Джоэл Глейзеры получат примерно по 25%. Владелец компании Ineos оценил МЮ более чем в 5 млрд фунтов (никто больше не предложил столько).