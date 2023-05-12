Британский миллиардер Рэтклифф — фаворит в борьбе за покупку МЮ

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вчера, 23:28

Британский миллиардер Джим Рэтклифф лидирует в гонке за приобретение «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, процесс продажи близится к завершению, но вряд ли решение о том, кто станет новым владельцем клуба, будет принято в эти выходные.