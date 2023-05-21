«Наполи» в большинстве обыграл «Интер» в матче Серии А

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вчера, 21:03

«Наполи» переиграл «Интер» в 36-м туре Серии А (3:1).

Андре-Франк Замбо Ангисса на 67-й минуте открыл счет. На 82-й Ромелу Лукаку вернул равенство на табло. На 85-й Джованни Ди Лоренцо забил второй гол хозяев, Джанлука Гаэтано на 90+5-й отметился третьим мячом команды.

У гостей на 41-й минуте за вторую желтую карточку был удален с поля Роберто Гальярдини.

«Наполи» ранее выиграл титул чемпиона Италии, сейчас у команды 86 очков, «Интер» идет на 3-м месте (66 баллов).