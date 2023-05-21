«Наполи» в большинстве обыграл «Интер» в матче Серии А

«Наполи» переиграл «Интер» в 36-м туре Серии А (3:1).
Андре-Франк Замбо Ангисса на 67-й минуте открыл счет. На 82-й Ромелу Лукаку вернул равенство на табло. На 85-й Джованни Ди Лоренцо забил второй гол хозяев, Джанлука Гаэтано на 90+5-й отметился третьим мячом команды.
У гостей на 41-й минуте за вторую желтую карточку был удален с поля Роберто Гальярдини.
«Наполи» ранее выиграл титул чемпиона Италии, сейчас у команды 86 очков, «Интер» идет на 3-м месте (66 баллов).
Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.
Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.
Тут Ситизенская диаспора уже вовсю ушастого в руках держит...
Как думаешь, Интер будет трепыхаться ?
По мне так да.
Тут Ситизенская диаспора уже вовсю ушастого в руках держит...
Как думаешь, Интер будет трепыхаться ?
По мне так да.
Где пропадал? Неделю просидел в "бане". Вот, только сейчас на свободу вышел...
Где пропадал? Неделю просидел в "бане". Вот, только сейчас на свободу вышел...
Почему пропадал, кстати ?
Почему пропадал, кстати ?
Во-вторых, выносил? Смешно.
Во-вторых, выносил? Смешно.
Здесь, пожалуй, типичная расстановка приоритетов. Для Интера здесь и сейчас приоритет — ЛЧ.
А вот это вот всё: сушить/не_сушить/автобус, бла-бла. Главное — результат и эффективность.
У Интера состав намного дешевле, чем у МанСити.
Здесь, пожалуй, типичная расстановка приоритетов. Для Интера здесь и сейчас приоритет — ЛЧ.
А вот это вот всё: сушить/не_сушить/автобус, бла-бла. Главное — результат и эффективность.
У Интера состав намного дешевле, чем у МанСити.
Жаль, что Наполи оступился в ЛЧ: если бы они подошли к финалу в своей лучшей форме, то заруба была бы фееричная. А так нас ждет скучный финал: Интер будет сушить игру в автобусе, а МС давить.
Жаль, что Наполи оступился в ЛЧ: если бы они подошли к финалу в своей лучшей форме, то заруба была бы фееричная. А так нас ждет скучный финал: Интер будет сушить игру в автобусе, а МС давить.