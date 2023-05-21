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«Наполи» в большинстве обыграл «Интер» в матче Серии А

вчера, 21:03
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)3 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Наполи» переиграл «Интер» в 36-м туре Серии А (3:1).

Андре-Франк Замбо Ангисса на 67-й минуте открыл счет. На 82-й Ромелу Лукаку вернул равенство на табло. На 85-й Джованни Ди Лоренцо забил второй гол хозяев, Джанлука Гаэтано на 90+5-й отметился третьим мячом команды.

У гостей на 41-й минуте за вторую желтую карточку был удален с поля Роберто Гальярдини.

«Наполи» ранее выиграл титул чемпиона Италии, сейчас у команды 86 очков, «Интер» идет на 3-м месте (66 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт news.italy24.press
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Fghhhij (раскрыть)
сегодня в 12:08
За ДИНАМО- всегда и везде!
Fghhhij
Fghhhij ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:08
За Рубин болеете?
Fghhhij
Fghhhij ответ DEIVID_335 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 11:06
Наполи здесь и сейчас лучший клуб Италии. А с Миланом - досадная осечка. Бывает. Но в таблице всё видно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:19
Принципиальная игра расставила кое что....))
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 00:20


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Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
Дело в том, что я в курсе всех событий и читал все комменты. Ну, если по существу, то конечно- МС фаворит, с поставленной мощной игрой во всех линиях и конечно в атаке. Но британцы, особенно сильны дома, а на чужих полях, играют не так ярко. Но Интер, скорее всего, построит игру на контратаках, так как играть в открытый футбол, вряд ли решится. Кто победит? Сложный вопрос. Однозначно, ставить на МС не решусь, хотя на бумаге- у них шансов больше на победу. Однако- это финал, и, кто его знает, что там будет... Одно, я знаю точно- в этом финале, у меня нет команды за которую я бы болел. Хочется увидеть классный футбол, достойный финала, и пусть победит- его Величество ФУТБОЛ!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:19, ред.
Понятно. Всё вкусное пропустил...почти.)
Тут Ситизенская диаспора уже вовсю ушастого в руках держит...
Как думаешь, Интер будет трепыхаться ?
По мне так да.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:11, ред.
Толя, я не смотрел игру, но полностью доверяю твоему мнению!!! Уже неоднократно доказано, что как только грузина изучили и присмотрелись к нему- он перестал забивать. Ничего особенного в нём нет- самый обычный. Распиарили хлопца почём зря...
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 23:09
Привет всем кто ставил тотал меньше 3,5
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:08
Макс, Дружище- приветище!!!
Где пропадал? Неделю просидел в "бане". Вот, только сейчас на свободу вышел...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:04, ред.
Виктор, доброго времени суток.
Почему пропадал, кстати ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:42
Кстати, я обратил внимание как только его заменили Наполи заиграл и переломил ход матча.
Capral
Capral
вчера в 22:39
А кто-то помнит, когда Марадонка последний раз забивал? Где-то, полгода назад, если не ошибаюсь...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:14
Напоследок, так сказать.
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:53
Так это многолетний почитатель таланта Жозе, у него пластинка никогда не менялась)
Igo0rek
Igo0rek ответ zim289 (раскрыть)
вчера в 21:31
Во-первых, в матче с Челси у Манчестер Сити были слабые места. В нынешнем Сити я таких мест не вижу.
Во-вторых, выносил? Смешно.
zim289
zim289 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:24, ред.
Ну, Челси тоже был ниже МанСити в чемпионате, когда выносил МанСити в финале ЛЧ 😅
Здесь, пожалуй, типичная расстановка приоритетов. Для Интера здесь и сейчас приоритет — ЛЧ.

А вот это вот всё: сушить/не_сушить/автобус, бла-бла. Главное — результат и эффективность.
У Интера состав намного дешевле, чем у МанСити.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:19
А нет уж и хороша форма Интера. С такой игрой МС вынесет их в одну калитку.
Жаль, что Наполи оступился в ЛЧ: если бы они подошли к финалу в своей лучшей форме, то заруба была бы фееричная. А так нас ждет скучный финал: Интер будет сушить игру в автобусе, а МС давить.
Гость
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