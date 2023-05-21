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Гол Лопеса помог «Валенсии» победить «Реал»

вчера, 21:36
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Валенсия» переиграла «Реал» в 35-м туре Ла Лиги (1:0).

Голом отметился Диего Лопес на 33-й минуте. У гостей на 90+7-й красную карточку получил Винисиус Жуниор.

После матча «летучие мыши» идут на 13-м месте (40 очков), «Реал» расположился на 3-й строчке (71 пункт).

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 16:52
да какие например?
выяснения отношений и ухмылки?
когда тебе бьют нацелено по ногам, самое лучшее что можешь сделать, это дальше злить соперника и быть результативным
что он успешно и делает
а эмоции пусть выражает как хочет - имеет право
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:16
Валенсия дома почти не проигрывает и ведет всегда агрессивную игру и вообще сейчас в прекрасной форме и победа, над немотивированным Реалом не исключалась многими диванными и не экспертами.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:06
Не слишком ли рано Реал раслабился,очки начал раздавать.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:59
У Реала непруха пошла, Анчелотти скоро погонят.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:42
Для Валенсии это просто царский подарок.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 03:32
Вряд ли он это имел ввиду. Разве можно ненавидеть игрока просто за хорошую игру… Просто Вини часто делает провокационные поступки в отношении соперников и болельщиков других команд… Скорее всего это по молодости, как было и у многих других звёздных игроков, но тем, кто не болеет за Реал, это не нравится, вот и всё.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 03:01, ред.
К футболу этот матч не имел никакого отношения.

Судья - спасибо. Такого цирка давно не видел. Не склонен к теориям заговора, но сложно после такого перфоманса отделаться от мысли, что Валенсия должна остаться в ла лиге.

Но главный плевок в адрес игроков Реала. Это что вообще? За что болельщики Реала должны смотреть на это?
Почти весь матч играли по схеме 4-5-0+Куртуа.

Бензема - шел бы ты… на еще год контракта. Плохо пасующие полузащитники нам не нужны. Нам бы хоть одного форварда в прямом смысле этого слова.

Позор.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 02:44
Папа Карло похоже выжал из этого Реала всё. Если этим летом Перес не проведёт серьёзную трансферную кампанию, то в следующем сезоне все будет только хуже. Бензема, Модрич и Кроос, не смотря на их высочайший класс, уже в силу возраста просто не вытягивают физически полный сезон. И с каждым последующим сезоном их функционал будет падать ещё сильнее, и ещё быстрее. А эта тройка - это костяк команды. Винисиус показывал свой лучший результат именно в связке с Бензема, но как только Карим подсел функционально, результативность бразильца тоже резко упала. Родриго и Асенсио - игроки настроения, могут выдать шикарный матч, а могут просто испариться на поле. Камавинга - невероятно талантливый парень, но как показал этот сезон, с позицией крайнего защитника он справляется намного лучше чем с игрой в центре поля. Тчуамени так и не нашел себя на поле, хотя шансов у него было достаточно. Вот и получается, что при наличии таких высококлассных игроков в центре и нападении особо играть-то и не кому. И это вина Переса, который в своей погоней за Мбаппе, забыл, что Реал - это прежде всего команда, а не один звездный игрок. И теперь выходить из этой ситуации будет очень тяжело. На следующий сезон нужно кровь из носу покупать в первую очередь хорошего форварда и полузащитника, и это только задача минимум, которую я очень сомневаюсь, что Перес выполнит. Но даже если каким-то чудом это произойдет, нужно, чтобы эти игроки ещё заиграли и влились в команду, а этот процесс далеко не всегда бывает успешным и быстрым. В общем в следующем сезоне можно смело ждать провальный в плане результатов сезон, и от этого уже никуда не деться. Больше всего жалко папу Карло, он отличный тренер, и уверен, что если бы ему предоставили хорошие условия, то он бы завоевал ещё не один трофей с Реалом, а так он просто выкручивается как может, пытаясь хоть что-то слепить из всего этого бардака.
ABir
ABir
сегодня в 01:44
Похоже Реалу не нужно даже второе место
FenixSL
FenixSL ответ DEIVID_335 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 01:29
расизм
FenixSL
FenixSL ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:28
так говорят люди, которых самих укладывали на пятую точку соперники с подобной манерой игры)
амурец
амурец
вчера в 23:40
Да уж
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:34
Он много провоцирует. Это факт.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ DEIVID_335 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:31
Чем он мерзкий? Тем, что в дураках оставляет соперников?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ DEIVID_335 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:58
Почему ты так всё время нетактичен к соперникам?) хотя Вини меня тоже иногда раздражает своим поведением)
С победой! Сам за Валю уже 22 года в Испании) тяжёлая ноша)
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 22:51
Неужели избежим Сегунду))) фух))
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 21:59
Валюхе надо сохранять место в вышке. Жалко наблюдать этот славный клуб среди аутсайдеров Примеры.
Dauletbek
Dauletbek ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 21:50
Добавили 10 минут, играли 16 минут
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:48
Ничего себе))
Я даже не хочу представить состояние болельщиков Валенсии..
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:41
После каждого выноса мяча игроки Валенсии поднимают руки, игра окончена. Судья не соглашается, дальше играть, в общем 116 минут длился матч
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