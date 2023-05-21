Гол Лопеса помог «Валенсии» победить «Реал»

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вчера, 21:36

«Валенсия» переиграла «Реал» в 35-м туре Ла Лиги (1:0).

Голом отметился Диего Лопес на 33-й минуте. У гостей на 90+7-й красную карточку получил Винисиус Жуниор.

После матча «летучие мыши» идут на 13-м месте (40 очков), «Реал» расположился на 3-й строчке (71 пункт).