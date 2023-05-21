Гол Лопеса помог «Валенсии» победить «Реал»

«Валенсия» переиграла «Реал» в 35-м туре Ла Лиги (1:0).
Голом отметился Диего Лопес на 33-й минуте. У гостей на 90+7-й красную карточку получил Винисиус Жуниор.
После матча «летучие мыши» идут на 13-м месте (40 очков), «Реал» расположился на 3-й строчке (71 пункт).
выяснения отношений и ухмылки?
когда тебе бьют нацелено по ногам, самое лучшее что можешь сделать, это дальше злить соперника и быть результативным
что он успешно и делает
а эмоции пусть выражает как хочет - имеет право
выяснения отношений и ухмылки?
когда тебе бьют нацелено по ногам, самое лучшее что можешь сделать, это дальше злить соперника и быть результативным
что он успешно и делает
а эмоции пусть выражает как хочет - имеет право
Судья - спасибо. Такого цирка давно не видел. Не склонен к теориям заговора, но сложно после такого перфоманса отделаться от мысли, что Валенсия должна остаться в ла лиге.
Но главный плевок в адрес игроков Реала. Это что вообще? За что болельщики Реала должны смотреть на это?
Почти весь матч играли по схеме 4-5-0+Куртуа.
Бензема - шел бы ты… на еще год контракта. Плохо пасующие полузащитники нам не нужны. Нам бы хоть одного форварда в прямом смысле этого слова.
Позор.
Судья - спасибо. Такого цирка давно не видел. Не склонен к теориям заговора, но сложно после такого перфоманса отделаться от мысли, что Валенсия должна остаться в ла лиге.
Но главный плевок в адрес игроков Реала. Это что вообще? За что болельщики Реала должны смотреть на это?
Почти весь матч играли по схеме 4-5-0+Куртуа.
Бензема - шел бы ты… на еще год контракта. Плохо пасующие полузащитники нам не нужны. Нам бы хоть одного форварда в прямом смысле этого слова.
Позор.
С победой! Сам за Валю уже 22 года в Испании) тяжёлая ноша)
С победой! Сам за Валю уже 22 года в Испании) тяжёлая ноша)
Я даже не хочу представить состояние болельщиков Валенсии..
Я даже не хочу представить состояние болельщиков Валенсии..