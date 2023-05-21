Дубль Мбаппе помог ПСЖ переиграть «Осер»

«Осер» проиграл ПСЖ в поединке 36-го тура Лиги 1 (1:2).
Килиан Мбаппе забил на 6-й и 8-й минуте, у хозяев отличился Лассине Синайоко на 51-й.
После игры «Осер» идет на 16-м месте (34 балла), ПСЖ лидирует (84 очка).
|Осер1 : 2Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
«Осер» проиграл ПСЖ в поединке 36-го тура Лиги 1 (1:2).
Килиан Мбаппе забил на 6-й и 8-й минуте, у хозяев отличился Лассине Синайоко на 51-й.
После игры «Осер» идет на 16-м месте (34 балла), ПСЖ лидирует (84 очка).
"Наскрести" это не выдумать, а собрать воедино что есть.
"Наскрести" это не выдумать, а собрать воедино что есть.
Надоть на выхлопе поставить счетчик и выяснить кто круче он или Холанд...
Надоть на выхлопе поставить счетчик и выяснить кто круче он или Холанд...
А если бы не забил, то навредил бы ?
Это его работа !
А если бы не забил, то навредил бы ?
Это его работа !
Отдельно выскажусь об Экитике. Не знаю где они его нашли, но пусть вернут. Игрок очень медленный. К тому же, запорол такой момент. Мбаппе выкатил ему мяч, а он с метра от ворот даже по мячу не попал.
Отдельно выскажусь об Экитике. Не знаю где они его нашли, но пусть вернут. Игрок очень медленный. К тому же, запорол такой момент. Мбаппе выкатил ему мяч, а он с метра от ворот даже по мячу не попал.