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Дубль Мбаппе помог ПСЖ переиграть «Осер»

вчера, 23:44
ОсерЛоготип футбольный клуб Осер1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Осер» проиграл ПСЖ в поединке 36-го тура Лиги 1 (1:2).

Килиан Мбаппе забил на 6-й и 8-й минуте, у хозяев отличился Лассине Синайоко на 51-й.

После игры «Осер» идет на 16-м месте (34 балла), ПСЖ лидирует (84 очка).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 12:05
Почему Вы так болезненно восприняли мой пост?
"Наскрести" это не выдумать, а собрать воедино что есть.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:46
Месси обязан забивать? В каких это пор ассисты надо наскраблять? Если есть официальная статистика по ассистам??
амурец
амурец
сегодня в 10:36
Мбаппе тащит, но один может и не дотащить
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:00
Месси не забил, так наскребли рекорд по ассистам и забитым...)
Надоть на выхлопе поставить счетчик и выяснить кто круче он или Холанд...
Baggio R.
Baggio R. ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 08:46
Зато повезло очепятке)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:06
Очерк не повезло, что ПСЖ надо набирать очки, а то был бы шанс.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:31
По уровню и статуса футболистов команд ПСЖ обязан был обыгрывать команду "Осер" и тем самым приблизиться к трофею этого сезона. Удачи
ABir
ABir
сегодня в 05:59
Мбапе оправдывает свою высокую зарплату
4hykr876ja8s
4hykr876ja8s
сегодня в 05:01
ПСЖ с победой!
Rupertt
Rupertt
сегодня в 04:18, ред.
И всё равно, какие никакие проблемы у Месси с ПСЖ, но в игре он стабильно отдаёт голевые пасы.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:34
Забил два мяча и хорошо. Пусть отдыхает.
собакин6762
собакин6762
сегодня в 02:27
Что значит помог ?
А если бы не забил, то навредил бы ?
Это его работа !
Elliada
Elliada
вчера в 23:50
Поздравляю ПСЖ с победой. По-моему, эта победа сделала ПСЖ официально чемпионом Франции. Мбаппе отметился дублем, что позволило ему возглавить список бомбардиров Лиги 1. У Месси ассист, 16-й в текущем чемпионате. Если брать весь сезон, у Месси 20 + 20 во всех турнирах за ПСЖ.

Отдельно выскажусь об Экитике. Не знаю где они его нашли, но пусть вернут. Игрок очень медленный. К тому же, запорол такой момент. Мбаппе выкатил ему мяч, а он с метра от ворот даже по мячу не попал.
Гость
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