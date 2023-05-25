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«Зенит»: «Футбольная столица России давно переехала в Петербург»

вчера, 12:29

Пресс-служба «Зенита» на своём официальном сайте поздравила болельщиков с 98-летием клуба.

За долгие годы великой истории мы прошли большой путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до флагмана российского футбола, сильнейшей команды страны, в 2023 году в десятый раз — и пятый год подряд — подтвердившей это звание. Десятое чемпионство подарило Петербургу, «Зениту» и его преданным болельщикам долгожданную вторую звезду на груди над любимой «стрелкой».

За 98 лет клубный музей петербуржцев пополнился 26-ю трофеями. Среди них: десять Кубков чемпионов страны, пять национальных Кубков, восемь Суперкубков страны, Кубок Премьер-лиги, Кубок и Суперкубок УЕФА. День рождения — прекрасный повод напомнить, что «Зенит» — единственный футбольный клуб России, являющийся обладателем всех высших наград как советского, так и российского первенства.

Все это говорит о том, что футбольная столица России давно и уверенно переехала в Петербург, под сине-бело-голубое небо великого города. И мы с гордостью продолжим делать все, что в наших силах, чтобы она осталась здесь навсегда.

С праздником!

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Источник: ФК «Зенит»
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Все комментарии
ВаняLOVE
ВаняLOVE
вчера в 18:49
Надо уточнять, а именно: "Футбольная столица РФ переехала в Петербург в высотное здание на Охте - штаб квартиру Газпрома". Так будет точнее.
BDA8181
BDA8181
вчера в 15:50, ред.
Как меня бесит такие высказывания. Я вот например считаю что Москва, что Питер болото для молодых игроков. Нехер там делать. Бабло закидают , на лавку посадят и моринуют. Пускай лучше Ростов, Краснодар . Там хоть играют.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:12
С праздником, Санкт-Петербург и с 320-летием, которое будем праздновать в эти выходные!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:06
Какое отношение имеет этот зенит к истории Зенита
sova147
sova147
вчера в 12:49
Подарок хороший кто же может бросить им перчатку в ближайшие годы???
Futurista
Futurista ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:44
Когда деньги есть покупать подарки дело нехитрое)...
shlomo
shlomo
вчера в 12:36
Ну подарок уже болельщикам в этом году сделали... вторая звездочка и это не может не радовать.
Гость
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