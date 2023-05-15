Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством

Бывший главный тренер «Зенита» записал видео, в котором поздравил «сине-бело-голубых» с победой в чемпионате России. Итальянец сказал:

Если «Наполи» побеждает в чемпионате, если «Зенит» становится чемпионом, это значит, что и мы и «Зенит» — чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам и «Зениту» нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду «Зенита»! Я вас люблю!