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Спаллетти поздравил «Зенит» с чемпионством

сегодня, 14:48

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти записал видео, в котором поздравил «сине-бело-голубых» с победой в чемпионате России. Итальянец сказал:

Если «Наполи» побеждает в чемпионате, если «Зенит» становится чемпионом, это значит, что и мы и «Зенит» — чемпионы вдвойне! Мы любим одни и те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета, и нам и «Зениту» нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду «Зенита»! Я вас люблю!

Специалист, ныне возглавляющий «Наполи», был тренером клуба из Санкт-Петербурга с 2009 по 2014 год.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 18:22
Голубые чемпионы)
stasil2
stasil2
сегодня в 17:12
А "Бакинский бай" умотал в Волгоград, слова не сказал. Ещё один город поехал обкрадывать. Почётный подлиза, а бывший житель Васильевского острова таких любит.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:36
Получая дивиденды с акций Газпрома Лучано не забывает о Зените...
А здесь случай подвернулся засвидетельствовать свое почтение!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:10
Спасибо.Взаимно
pt6ny84vhat6
pt6ny84vhat6
сегодня в 14:50
И удостоверился в приходе на карту очередной газпрёмовской пенсии
Гость
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