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ЦСКА поздравил Игнашевича с выходом в РПЛ

вчера, 23:17

ЦСКА поздравил главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича с выходом в РПЛ.

Калининградцы примут участие в высшем дивизионе российского футбола впервые с 1998 года.

Игнашевич выступал за «армейцев» с 2004 по 2018 год, также был капитаном команды с 2005 по 2008 год.

«Поздравляем Сергея Игнашевича, который вывел калининградскую „Балтику“ в РПЛ — говорится в сообщении пресс-службы москвичей.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 12:21
Молодец!Это вам не бомжей тренировать с их газпромовским бюджетом!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 09:32
Может и так;а сдаётся стеклотара в пункт приёма.Пару раз отберёт очки у "Спартака",и миссия будет выполнена.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:31
Выбрал правильный путь роста и преуспел.А в это время наш царёк пытается без обучения прикупить себе "аусвайс" в светлое будущее.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:50
Удачи Игнашевичу в Премьер - Лиге,так держать!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:26
Поглядим, что в РПЛ получится. А так, конечно, поздравляем!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:24
Молодчина Сергей!!!
Вот из него точно хороший тренер получится. Удачи.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 06:51
И удачи в РПЛ.
Экспертов много, а тренеров мало, будем надеяться, что из Игнашевича получится хороший тренер.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:46
В первой лиге получилось, но в рпл будет в разы тяжелее.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:22
Теперь Серёге надо вспомнить о своих здоровых амбициях и постараться завоевать 1 место.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:32
Молодец Сергей Игнашевич....хорошая работа.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:02
Сдаётся мне ,что Балтика - это очередное Торпедо .
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:30
Он уже тренирует?!! Вроде и удачно!!!
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