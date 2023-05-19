ЦСКА поздравил Игнашевича с выходом в РПЛ

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вчера, 23:17

ЦСКА поздравил главного тренера «Балтики» с выходом в РПЛ .

Калининградцы примут участие в высшем дивизионе российского футбола впервые с 1998 года.

Игнашевич выступал за «армейцев» с 2004 по 2018 год, также был капитаном команды с 2005 по 2008 год.