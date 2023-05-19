ЦСКА поздравил Игнашевича с выходом в РПЛ

ЦСКА поздравил главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича с выходом в РПЛ.
Калининградцы примут участие в высшем дивизионе российского футбола впервые с 1998 года.
Игнашевич выступал за «армейцев» с 2004 по 2018 год, также был капитаном команды с 2005 по 2008 год.
«Поздравляем Сергея Игнашевича, который вывел калининградскую „Балтику“ в РПЛ!» — говорится в сообщении пресс-службы москвичей.
Вот из него точно хороший тренер получится. Удачи.
Вот из него точно хороший тренер получится. Удачи.
Экспертов много, а тренеров мало, будем надеяться, что из Игнашевича получится хороший тренер.
Экспертов много, а тренеров мало, будем надеяться, что из Игнашевича получится хороший тренер.