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Стало известно, сколько «Реал» сэкономит благодаря уходу Азара

вчера, 10:14

Нападающий Эден Азар покинет «Реал» по окончании текущего сезона.

Соглашение бельгийца было рассчитано до 2024 года. Футболист не получит 7 миллионов евро, которые бы он заработал, оставшись в команде.

За «сливочных» Азар провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 голевых передач.

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Все комментарии
Tex
Tex ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 10:57
Вот уж где он точно не нужен
протон
протон
вчера в 20:12
Худший трансфер в истории не только мадридского «Реала», но и в истории футбола в целом. Особенно в соотношении цена-качество. Глупо обвинять в чём-то руководство «Мадрида» - абсолютно никто не мог предположить, что ситуация выйдет таким образом. На момент 2019 г. Азар входил в топ-5 лучших игроков мира, в сезоне 18/19 также божил. Но имеем, что имеем. Пожимаем руки, спасибо!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:09
Ещё бы его и продать... Совсем хорошо было бы.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:34
У него зар.плата явно не 7 млн в год.
Азар самый высокооплачиваемый игрок Реала, да и если верить Маrca, L'Équipe, EL Mundo то и всей Ла Лиги.
От 25 до 32 млн.евро суммы фигурируют до уплаты налогов.
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:03
Может в Челси вернется мог бы еще попылить
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:32
Не по своей воле сидел Азар на лавке!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:50
Сколько там лет на лавке в гипсе за пару десятков лямов в год?... Вот как раз Азар и "сэкономил", ничего не делая.. Жизнь удалась, футбол - нет.. Хе..🤕😄..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:50, ред.
Для такой команды как Реал экономия в 7 млн как слону комариный укус...

Зарплата как у Малкома...а забивает как Кассьерра....
Ну и правильно что попрощались....
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 10:49
Ничтожная экономия в сравнении сколько потеряют бургерные вокруг Сантьяго Бернабеу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:41
Не задавалась у него карьера в реале...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:39
Ну наконец-то. Он ушёл и не обещал вернуться !))
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:33
На Мбаппе всё равно не хватит...)))
g4z6jx4e6jju
g4z6jx4e6jju
вчера в 10:30
Довольно дорогой лавочник
Гость
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