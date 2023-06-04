Стало известно, сколько «Реал» сэкономит благодаря уходу Азара

Нападающий Эден Азар покинет «Реал» по окончании текущего сезона.
Соглашение бельгийца было рассчитано до 2024 года. Футболист не получит 7 миллионов евро, которые бы он заработал, оставшись в команде.
За «сливочных» Азар провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 голевых передач.
Азар самый высокооплачиваемый игрок Реала, да и если верить Маrca, L'Équipe, EL Mundo то и всей Ла Лиги.
От 25 до 32 млн.евро суммы фигурируют до уплаты налогов.
Азар самый высокооплачиваемый игрок Реала, да и если верить Маrca, L'Équipe, EL Mundo то и всей Ла Лиги.
От 25 до 32 млн.евро суммы фигурируют до уплаты налогов.
Зарплата как у Малкома...а забивает как Кассьерра....
Ну и правильно что попрощались....
Зарплата как у Малкома...а забивает как Кассьерра....
Ну и правильно что попрощались....