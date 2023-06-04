Стало известно, сколько «Реал» сэкономит благодаря уходу Азара

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вчера, 10:14

Нападающий покинет «Реал» по окончании текущего сезона.

Соглашение бельгийца было рассчитано до 2024 года. Футболист не получит 7 миллионов евро, которые бы он заработал, оставшись в команде.

За «сливочных» Азар провел 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 голевых передач.