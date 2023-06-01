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«Спартак» — наиболее убыточный клуб Премьер-Лиги по итогам 2022 года

вчера, 22:57

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов по итогам 2022 года. При расчете чистой прибыли или убытка учитывались все операции клубов, в том числе трансферные доходы и расходы.

Среди клубов РПЛ по итогам 2022 года наибольший убыток оказался у «Спартака» (минус 2,35 млрд рублей, падение с прошлого года – 1,316 млрд).

Лидерами списка по прибыли стали «Крылья Советов» (777,5 млн рублей, рост с прошлого года – 749,2 млн), на втором месте «Сочи» (750,3 млн рублей, рост с прошлого года – 973,4 млн), топ-3 замкнул «Зенит» (647,5 млн рублей, рост с прошлого года – 812,8 млн).

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LOpp
LOpp
сегодня в 09:48
топ-3 замкнул «Зенит» (647,5 млн рублей)

ну да, десяток дочерних предприятий газпрома вывели клуб в прибыль.

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газпромнефть
G-energy - моторное масло газпромнефть
G-drive - топливо газпромнефть
газпром межрегионгаз
газпром переработка
газпром экспорт
сибур - Михельсон, кореш Миллера
Согаз - учредитель газпром
газпром трансгаз

официальный сайт Зенита
альсато
альсато
сегодня в 08:56
с такими убытками-закрывается любой проект в мире!......а Спартак нас как тешил-так и будет продолжать РАДОВАТЬ!))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 07:01
А на что там ходить смотреть?
Qadaffi33
Qadaffi33
сегодня в 05:57
рассформировать ....
rdcufjrvq2g5
rdcufjrvq2g5
сегодня в 02:20
Бизнес по-русски, самый удивительный в мире. Он может и не работает, но платит налоги и зарплату тоже.
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка
сегодня в 02:17
-Целый год мы работали себе в убыток!
-Почему же тогда не закроете свою лавочку?
-А на что тогда мы будем жить?
alexgurzan
alexgurzan ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:07
.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:52
Кстати, дружище, кто взял финал в Кп?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:29
Незабвенный Аркадий Исаакович...
Рад, что не ошибся в Вас!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:24, ред.
Есть ложь, есть наглая ложь..., а есть финансовые показатели от РФС.
ABir
ABir
сегодня в 00:13
Сказалась слабая посещаемость
Futurista
Futurista
вчера в 23:54
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:50
Зарплату надо просто скоректировать всему персоналу Спартака и футболистам.
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:40
- Увы! Все вопросы к руководству клуба ...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:34
Спартак из минуса упал в еще больший минус? Продали бы часть игроков
nubom
nubom
вчера в 23:34
Все -таки Спартак занял первое место...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:33
Не ха се , 2,35 ЛЯРДОВ ???!!!)
Истинный чемпион 🏆 !!!
Видимо Зенит, где-то на Васильевском острове плачет !?!)
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