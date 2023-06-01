«Спартак» — наиболее убыточный клуб Премьер-Лиги по итогам 2022 года

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вчера, 22:57

РФС опубликовал ключевые финансовые показатели клубов по итогам 2022 года. При расчете чистой прибыли или убытка учитывались все операции клубов, в том числе трансферные доходы и расходы.

Среди клубов РПЛ по итогам 2022 года наибольший убыток оказался у «Спартака» (минус 2,35 млрд рублей, падение с прошлого года – 1,316 млрд).

Лидерами списка по прибыли стали «Крылья Советов» (777,5 млн рублей, рост с прошлого года – 749,2 млн), на втором месте «Сочи» (750,3 млн рублей, рост с прошлого года – 973,4 млн), топ-3 замкнул «Зенит» (647,5 млн рублей, рост с прошлого года – 812,8 млн).