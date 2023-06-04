«Наполи» обыграл «Сампдорию» в прощальном матче Спаллетти

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вчера, 21:26

«Наполи» обыграл «Сампдорию» (2:0) в матче 38-го тура Серии А.

На 64-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Наполи» Виктор Осимхен с пенальти. На 85-й минуте Джованни Симеоне удвоил преимущество хозяев поля. Этот матч стал последним у руля «Наполи» для главного тренера клуба Лучано Спаллетти.

«Наполи» закончил сезон на 1-м месте (90 очков), «Сампдория» — на 20-м месте (19 очков).