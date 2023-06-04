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«Наполи» обыграл «Сампдорию» в прощальном матче Спаллетти

вчера, 21:26
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 0Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

«Наполи» обыграл «Сампдорию» (2:0) в матче 38-го тура Серии А.

На 64-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Наполи» Виктор Осимхен с пенальти. На 85-й минуте Джованни Симеоне удвоил преимущество хозяев поля. Этот матч стал последним у руля «Наполи» для главного тренера клуба Лучано Спаллетти.

«Наполи» закончил сезон на 1-м месте (90 очков), «Сампдория» — на 20-м месте (19 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Наполи»
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:48
И почему ушел, не пойму?
протон
протон
вчера в 23:06
По идее руководство Наполи должно выполнять условия Спалетти так как он все-таки впервые за много лет сделал команду чемпионом. Но видимо подковерные игры не дадут, а жаль!

Но может быть в будущем он вернется и снова возглавит «Наполи». Кто знает, что может произойти через 10 лет? Может быть это будет началом новой эпохи для клуба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:17
По моему мнению он даже в Наполи был далеко не лучшим. Я про Осимхема молчу. А например поляк Зелински посильнее точно будет, да и другие тоже.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:15
Толя, это- ОДНОЗНАЧНО!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:14
Политика и спорт в тесном союзе. Все таки представитель Грузии.
zooveterinar
zooveterinar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:14
Не секрет,что следующий сезон будет для него определяющий скорее всего,понятно,что можно свернуть на уход тренера,распад команды и т.п но индивидуалка она же должна оставаттся на уровне,всеравно,если она такова имеется!!
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
Грузин- калиф на час. И то, что ему присвоили звание лучшего игрока чемпионата, при том, что лучшим, однозначно был Осимхен- это НОНСЕНС.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 22:10
Я очень внимательно следил за бичико (по грузински парнишка) Диего Кварацхелия. Он правда в РПЛ когда то играл.? С такой игрой только в ФНЛ.
zooveterinar
zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:07
Мне кажется,вернее ,я уверен,что сегодняшний матч,и уход Лучано,окончательно поставят точку,в этом вопросе,а еще,если и нигериец срулит из клуба,вобще плохо грузину будет!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:04
Узнаю слова не мальчика, но мужа!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:01
Чёт скучновато стало в СериАле.
Пора бы Ювентусу опять очки вернуть..., для бодрости в СМИ.
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 21:58
Дружище, не будем строго судить лучшего игрока чемпионата, даже, если его не видно уже полгода. Он же все-таки Марадонка!
О чем говорить, если даже одна из авторитетнейших итальянских газет его критикует.
Можно обвинить меня в пристрастности или предвзятости к грузину, но невозможно же не видеть очевидного...
zooveterinar
zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:50
Один только КвазиМарадона ничерта не поимел,пеналь Осимхен и тот зажал,даже комментатор отметил,что грузин,на протяжении 12ти матчей ,по нулям,ни гола,ни паса!!!
Capral
Capral ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 21:44
Да и соперник достойный!
sova147
sova147
вчера в 21:28
Прощальная игра удалась! Жаль Спаллетти!!!
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