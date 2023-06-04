«Наполи» обыграл «Сампдорию» в прощальном матче Спаллетти

«Наполи» обыграл «Сампдорию» (2:0) в матче 38-го тура Серии А.
На 64-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Наполи» Виктор Осимхен с пенальти. На 85-й минуте Джованни Симеоне удвоил преимущество хозяев поля. Этот матч стал последним у руля «Наполи» для главного тренера клуба Лучано Спаллетти.
«Наполи» закончил сезон на 1-м месте (90 очков), «Сампдория» — на 20-м месте (19 очков).
Но может быть в будущем он вернется и снова возглавит «Наполи». Кто знает, что может произойти через 10 лет? Может быть это будет началом новой эпохи для клуба.
Но может быть в будущем он вернется и снова возглавит «Наполи». Кто знает, что может произойти через 10 лет? Может быть это будет началом новой эпохи для клуба.
Пора бы Ювентусу опять очки вернуть..., для бодрости в СМИ.
Пора бы Ювентусу опять очки вернуть..., для бодрости в СМИ.
О чем говорить, если даже одна из авторитетнейших итальянских газет его критикует.
Можно обвинить меня в пристрастности или предвзятости к грузину, но невозможно же не видеть очевидного...
О чем говорить, если даже одна из авторитетнейших итальянских газет его критикует.
Можно обвинить меня в пристрастности или предвзятости к грузину, но невозможно же не видеть очевидного...