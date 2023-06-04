«Атлетико» на последних минутах упустил победу над «Вильярреалом»

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вчера, 21:26

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» (2:2) в матче 38-го тура Ла Лиги.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Вильярреала» Николас Джексон. На 18-й минуте полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа сравнял счёт. На 56-й минуте Корреа оформил дубль. На 71-й минуте красную карточку получил хавбек «Атлетико» Аксель Витсель. В дополнительное ко второму тайму время счёт сравнял форвард «Вильярреала» Жорже Паскуаль.

«Вильярреал» закончил сезон на 5-м месте (64 очка), «Атлетико» — на 3-м месте (77 очков).