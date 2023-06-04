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«Атлетико» на последних минутах упустил победу над «Вильярреалом»

вчера, 21:26
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» (2:2) в матче 38-го тура Ла Лиги.

На 9-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Вильярреала» Николас Джексон. На 18-й минуте полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа сравнял счёт. На 56-й минуте Корреа оформил дубль. На 71-й минуте красную карточку получил хавбек «Атлетико» Аксель Витсель. В дополнительное ко второму тайму время счёт сравнял форвард «Вильярреала» Жорже Паскуаль.

«Вильярреал» закончил сезон на 5-м месте (64 очка), «Атлетико» — на 3-м месте (77 очков).

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Все комментарии
Джон Уик 1
Джон Уик 1
вчера в 23:10
Неэгоист, сочувствую. Мадрид снова сливочный. Даже когда Реал весь сезон в поддавки играет. Барсе чемп подарил. Серебро хотели Атлетико слить. Но матрасники такие матрасники.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:40
А может так дед Перес задумал?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:04
Отдали 2-е место Реалу.
Эх, матрасники, матрасники...
drug01
drug01
вчера в 21:30
Боевая ничья! Атлетико упустил игру...
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