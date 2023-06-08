Билеты на дебютный матч Месси в «Интер Майами» стоят более 500 долларов

Цена билетов на матч «Интер Майами» против «Крус Асуль» в Кубке лиг выросла с 29 до 521 доллара.
Эта встреча станет первой, в которой впервые за американский клуб сыграет нападающий Лионель Месси. Игра пройдёт 21 июля.
Отмечается, что стоимость билетов на третий матч финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» была 412 долларов.
Всё время ходили за 29 долларов.....а тут парень приехал и ходи за 500....
Парижский свист плавно перетечёт в майамское освистывание....
Всё время ходили за 29 долларов.....а тут парень приехал и ходи за 500....
Парижский свист плавно перетечёт в майамское освистывание....
Футболок много наштампуют...
А дальше надо будет начинать играть.
В Америке просто так деньги не платят
Футболок много наштампуют...
А дальше надо будет начинать играть.
В Америке просто так деньги не платят
Боюсь, что многие американцы после этого матча с участием Месси смогут повторить этот истошный крик.
Боюсь, что многие американцы после этого матча с участием Месси смогут повторить этот истошный крик.