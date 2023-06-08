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Билеты на дебютный матч Месси в «Интер Майами» стоят более 500 долларов

вчера, 07:58

Цена билетов на матч «Интер Майами» против «Крус Асуль» в Кубке лиг выросла с 29 до 521 доллара.

Эта встреча станет первой, в которой впервые за американский клуб сыграет нападающий Лионель Месси. Игра пройдёт 21 июля.

Отмечается, что стоимость билетов на третий матч финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» была 412 долларов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:39, ред.
Зрителям радость...
Всё время ходили за 29 долларов.....а тут парень приехал и ходи за 500....
Парижский свист плавно перетечёт в майамское освистывание....
Futurista
Futurista
вчера в 12:03
just futball
just futball
вчера в 11:31
Вот и пошла денежный поток. Он даже еше не вылетел в США
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:24
Да, Интер - последний в МЛС... Но лучше последнюю поднимать вверх, чем первую опускать вниз.. Хитрый Лео.. Хе..
3tb6rq6rb8hn
3tb6rq6rb8hn
вчера в 10:28
Футболом тут и не пахнет
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:27
Цены на билеты подняли...
Футболок много наштампуют...
А дальше надо будет начинать играть.
В Америке просто так деньги не платят
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:45
Пожалуй смогут отбить дневную зарплату Месси.
swed27
swed27
вчера в 09:10
Где Месси там деньги А где деньги там Месси
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 08:53
Как это не прискорбно, но приблизительно так оно и будет !) Месси не бог и не миссия , а Интер Майами последняя команда в восточной конференции !)
cska1948
cska1948
вчера в 08:39
Помнится, ещё в юности читал, что после того как, в 1962 году, Сони Листон в первом раунде, на первой минуте, нокаутировал Паттерсона, в зале воцарилась гробовая тишина, которую нарушил истошный крик: "Меня обокрали!" Дело в том, что билеты на этот бой за звание чемпиона мира стоили ОЧЕНЬ дорого. Любители бокса предвкушали захватывающий поединок. Но бой закончился не успев начаться.
Боюсь, что многие американцы после этого матча с участием Месси смогут повторить этот истошный крик.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 08:36
Покой с семьёй ему будет только сниться.
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:33
Ну вот докажите, что он играет не за деньги а за команду. Почему билеты не стоят как и обычно?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:21
Ждём новостей про цены на футболки...
протон
протон
вчера в 08:10
Л.Месси уже начал приносить Интеру Майами большие деньги.
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