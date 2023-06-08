Билеты на дебютный матч Месси в «Интер Майами» стоят более 500 долларов

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вчера, 07:58

Цена билетов на матч «Интер Майами» против «Крус Асуль» в Кубке лиг выросла с 29 до 521 доллара.

Эта встреча станет первой, в которой впервые за американский клуб сыграет нападающий . Игра пройдёт 21 июля.