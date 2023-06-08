«Страховка от скуки». Мелбет запускает акцию на финальные матчи Лиги Наций

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вчера, 12:26

Захватывающая «Лига Наций» входит в свою завершающую фазу, а в БК «Мелбет» предлагают «Страховку от скуки на Лигу Наций». Акция предлагает болельщикам возможность получить 50% от суммы проигрышного пари на финальные матчи Лиги Наций.

Благодаря страховке от скуки любители трехисходника могут наслаждаться игрой без риска. Если в основное время счет матча окажется 0:0 – Мелбет вернет 50% ставки в виде фрибета, который можно использовать для заключения пари на любые события. В акции участвуют пари от 100 р. на исходы П1, П2 или ТС (кроме 0:0).

Акция «Страховка на Лигу Наций» будет доступна для четырех оставшихся матчах Лиги Наций в текущем сезоне:

14 июня 2023: Нидерланды — Хорватия, турнир Лига наций УЕФА , Лига A. 1/2 финала, 21:45

15 июня 2023: Испания — Италия, турнир Лига наций УЕФА , Лига A. 1/2 финала, 21:45

18 июня 2023: Матч за 3-е место, 16:00

18 июня 2023: Финал, 21:45

Подробности акции на сайте https://www.melbet.ru/.