Фанаты «Вест Хэма», бросавшие предметы в Бираги, получат пожизненный бан

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вчера, 16:52

В «Вест Хэме» сделали заявление в связи с поведением некоторых болельщиков во время финального матча Лиги Конференций с «Фиорентиной» (2:1).

Фанаты бросали на поле предметы, один из которых попал в голову защитнику итальянской команды , в результате чего у футболиста началось кровотечение. Встреча была приостановлена на несколько минут, игроку в это время оказывали помощь. Кристиано в итоге смог продолжить игру.

«Вест Хэм Юнайтед» безоговорочно осуждает поведение небольшого числа людей, которые бросали предметы на поле во время финала Лиги Конференций УЕФА . Этим действиям нет места в футболе, они никоим образом не представляют ценности нашего футбольного клуба и подавляющего большинства наших болельщиков, которые безупречно вели себя в Праге на этой неделе и на протяжении последних двух наших сезонов в еврокубках. В соответствии с нашим подходом абсолютной нетерпимости, данные всех идентифицированных лиц будут переданы в полицию, эти люди получат бессрочный запрет и, следовательно, не смогут посещать лондонский стадион и путешествовать с клубом.