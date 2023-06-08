Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига Конференций 2022/2023

Фанаты «Вест Хэма», бросавшие предметы в Бираги, получат пожизненный бан

вчера, 16:52
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

В «Вест Хэме» сделали заявление в связи с поведением некоторых болельщиков во время финального матча Лиги Конференций с «Фиорентиной» (2:1).

Фанаты бросали на поле предметы, один из которых попал в голову защитнику итальянской команды Кристиано Бираги, в результате чего у футболиста началось кровотечение. Встреча была приостановлена на несколько минут, игроку в это время оказывали помощь. Кристиано в итоге смог продолжить игру.

«Вест Хэм Юнайтед» безоговорочно осуждает поведение небольшого числа людей, которые бросали предметы на поле во время финала Лиги Конференций УЕФА.

Этим действиям нет места в футболе, они никоим образом не представляют ценности нашего футбольного клуба и подавляющего большинства наших болельщиков, которые безупречно вели себя в Праге на этой неделе и на протяжении последних двух наших сезонов в еврокубках.

В соответствии с нашим подходом абсолютной нетерпимости, данные всех идентифицированных лиц будут переданы в полицию, эти люди получат бессрочный запрет и, следовательно, не смогут посещать лондонский стадион и путешествовать с клубом.

Сообщается, что УЕФА ожидает получения дисциплинарных отчётов, прежде чем начать расследование произошедшего.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Интер Майами» продал все билеты до конца сезона в МЛС после перехода Месси
Сегодня, 11:48
Стало известно количество проданных билетов на суперфинал Кубка России
Сегодня, 10:19
Болельщики «Вест Хэма» недовольны ценой на клубную игровую футболку
Вчера, 18:14
У «Интер Майами» резко возросло число подписчиков после перехода Месси
Вчера, 08:50
Билеты на дебютный матч Месси в «Интер Майами» стоят более 500 долларов
Вчера, 07:58
Матч за Суперкубок России по футболу пройдёт без Fan ID
07 июня
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:57
Видимо, пришло другое поколение жителей острова, которое не помнит об отстранении клубов с острова от еврокубков
протон
протон
вчера в 17:22
Реакция Бираги - топ!!!
WEST HAM
WEST HAM
вчера в 16:59
Правильно! За такое надо наказывать!
Другим на заметку.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 