У «Интер Майами» резко возросло число подписчиков после перехода Месси

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вчера, 08:50

Нападающий перешёл в «Интер Майами».

Официальный аккаунт клуба в соцсети набрал 1 млн подписчиков в течение 12 минут после того, как аргентинец объявил о своём решении.

Первый матч за новую команду форвард проведёт 21 июля, это будет игра Кубка лиги с мексикансим «Крус Асуль». Как ранее стало известно, цена билетов на эту встречу сильно выросла после известий о переходе футболиста.