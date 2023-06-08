У «Интер Майами» резко возросло число подписчиков после перехода Месси

Нападающий Лионель Месси перешёл в «Интер Майами».
Официальный аккаунт клуба в соцсети набрал 1 млн подписчиков в течение 12 минут после того, как аргентинец объявил о своём решении.
Первый матч за новую команду форвард проведёт 21 июля, это будет игра Кубка лиги с мексикансим «Крус Асуль». Как ранее стало известно, цена билетов на эту встречу сильно выросла после известий о переходе футболиста.
Также переход Месси положительно скажется и на финансовую часть клуба, т.к такое громкое имя привлечет и новые рекламные контракты, и думаю на телетрансляциях хорошо заработают, плюс атрибутика, да и на билетах можно хорошо поднять деньжат. Месси сейчас самое громкое имя во всей МЛС!
Также переход Месси положительно скажется и на финансовую часть клуба, т.к такое громкое имя привлечет и новые рекламные контракты, и думаю на телетрансляциях хорошо заработают, плюс атрибутика, да и на билетах можно хорошо поднять деньжат. Месси сейчас самое громкое имя во всей МЛС!