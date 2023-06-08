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У «Интер Майами» резко возросло число подписчиков после перехода Месси

вчера, 08:50

Нападающий Лионель Месси перешёл в «Интер Майами».

Официальный аккаунт клуба в соцсети набрал 1 млн подписчиков в течение 12 минут после того, как аргентинец объявил о своём решении.

Первый матч за новую команду форвард проведёт 21 июля, это будет игра Кубка лиги с мексикансим «Крус Асуль». Как ранее стало известно, цена билетов на эту встречу сильно выросла после известий о переходе футболиста.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:12, ред.
Надеюсь, что мы увидим хотя бы отрывки матчей с участием Месси. Даже в записи. Даже через неделю или месяц после игры.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:22
Новости о Месси теперь возрастут кратно.. Тем более на soccere... Как бы кому не хотелось..
7w76hm535j8d
7w76hm535j8d
вчера в 10:46
Теперь Интер начнёт бабки стричь
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Джонуикс (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:19
Ну он баллы для конкурсов зарабатывает, ему нужно печатать)
ДСА
ДСА
вчера в 09:46
Делать людям нечего как всякие сплетни читать.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:22, ред.
Интер Майами это худшая команда МЛС в Восточной конференции прямо сейчас, поглядим как переход Месси скажется на игре команды. Ну а то, что число подписчиков возрастет, это и так было ясно, миллионы персональных болельщиков Лионеля теперь будут следить за ФК Интер Майами.

Также переход Месси положительно скажется и на финансовую часть клуба, т.к такое громкое имя привлечет и новые рекламные контракты, и думаю на телетрансляциях хорошо заработают, плюс атрибутика, да и на билетах можно хорошо поднять деньжат. Месси сейчас самое громкое имя во всей МЛС!
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:56
Ничего удивительного в этом нет. Даже бы если Месси перебрался в условный Колхозчи , тоже самое случилось и там .
wyg79k25nxc9
wyg79k25nxc9
вчера в 08:54
    Гость
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