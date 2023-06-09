ЦСКА продлил контракт с Дивеевым

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вчера, 15:59

Защитник подписал новый контракт с ЦСКА .

По информации источника, соглашение рассчитано до лета 2028 года. Зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год. Сообщается, что официальное объявление состоится сегодня вечером.

23-летний футболист в сезоне 2022/23 провёл за «армейцев» 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.