ЦСКА продлил контракт с Дивеевым

Защитник Игорь Дивеев подписал новый контракт с ЦСКА.
По информации источника, соглашение рассчитано до лета 2028 года. Зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год. Сообщается, что официальное объявление состоится сегодня вечером.
23-летний футболист в сезоне 2022/23 провёл за «армейцев» 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
А система кубка, мне и самому не по душе.
А система кубка, мне и самому не по душе.
Но завидовать не надо).
Но завидовать не надо).
В общем застолбили они место под солнцем, после .. Теперь они в белом, а оппоненты в черном).
И не надо связывать антисемитизм с этим функционером).
В общем застолбили они место под солнцем, после .. Теперь они в белом, а оппоненты в черном).
И не надо связывать антисемитизм с этим функционером).
Да и черт с ним с Дивеем. Уломали, значит уломали. Я в тот день и дал пост, что некуда он не денется от главбуха,, выстроенной системы. И оказался прав.
Да и черт с ним с Дивеем. Уломали, значит уломали. Я в тот день и дал пост, что некуда он не денется от главбуха,, выстроенной системы. И оказался прав.
А вот ненависть к отдельным тренерам- имеется, причем нескрываемая!!!
А вот ненависть к отдельным тренерам- имеется, причем нескрываемая!!!
Жаль, если так.
Жаль, если так.
Устроили концерт с показушной акцией перевоспитания, подключив СМИ и болел.
Устроили концерт с показушной акцией перевоспитания, подключив СМИ и болел.
Главное, чтобы вернулся на свой былой высокий уровень и прекратил косячить )
Хорошо, что закрыли вопрос продления Дивеева, осталось, чтобы Игорь набрал уже хорошую форму и играл на эти 1,5 миллиона.
Главное, чтобы вернулся на свой былой высокий уровень и прекратил косячить )
Хорошо, что закрыли вопрос продления Дивеева, осталось, чтобы Игорь набрал уже хорошую форму и играл на эти 1,5 миллиона.