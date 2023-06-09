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ЦСКА продлил контракт с Дивеевым

вчера, 15:59

Защитник Игорь Дивеев подписал новый контракт с ЦСКА.

По информации источника, соглашение рассчитано до лета 2028 года. Зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год. Сообщается, что официальное объявление состоится сегодня вечером.

23-летний футболист в сезоне 2022/23 провёл за «армейцев» 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:06
ЦСКА славный клуб, но я не ставлю между гинеровцами и ними знак =. Так было и будет, возможно.
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Я завидую ЦСКА, как историческому, славному сопернику моего родного ДИНАМО. Завидую на тот порядок, который сохраняется в ЦСКА на протяжении многих лет, во многом, благодаря одному человеку. Разве это не достойно уважения?
А система кубка, мне и самому не по душе.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:05, ред.
Вот с этим пожалуй соглашусь). Не каждому толковому функционеру придет в голову такая витиеватая схема Кубка России и финишные рывки к концу чемпионата, кода одни чахнут, а он с соплеменниками растет, как на дрожжах. При том растет в смутные времена, когда по большому государству не до футбола). Главное все довольны! По правилам же!).
Но завидовать не надо).
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 00:49
Про антисемитизм- это я в общих чертах. Я собственно, про его деловые качества. Признаюсь, давно я завидую ЦСКА на Гинера. Толковый человек, знающий и любящий футбол. Немного найдется в России таких мудрых футбольных функционеров...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:41
Ему бы уйти с должности РФС и посмотрим тогда, какой он руководитель без портфеля. Думаю в РПЛ ни один шаг значимый не обходится без его влияния, в том числе, как благотворительность, или жердины в колеса оппонентов.
В общем застолбили они место под солнцем, после .. Теперь они в белом, а оппоненты в черном).
И не надо связывать антисемитизм с этим функционером).
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 00:22
Сергеич, смири гордыню и признай, что Гинер- выдающийся руководитель. Тем-более, что в антисемитизме, ты никогда замечен не был.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:18
То, что защитник играет прилично не соглашусь. Второй Понтус и крыша приличная в системе в отличие от того же Джикии. Даже здесь на сайте). Начштаба все ещё рядом и чутко бдит интересы клуба..). А ты: "культура боления не та".
Да и черт с ним с Дивеем. Уломали, значит уломали. Я в тот день и дал пост, что некуда он не денется от главбуха,, выстроенной системы. И оказался прав.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:18, ред.
Толя, даже в советское время меркантильные вещи для отдельных футболистов решали многое. Так на пример, динамовец А.Якубик, после трагедии с Пахтакором подался в Ташкент за длинным рублем. Еще раньше, при жизни, пахтакоровец В.Фёдоров, несмотря на все уговоры А.Минаева не хотел переходить в ДИНАМО из-за огромных премиальных в Ташкенте. И даже киевлянин Л.Буряк в 1985, поехал в Торпедо, где ему посулили зарплату, больше, чем в Киеве. А что же говорить про нынешних футболистов, когда понятие честь клуба- давно потеряло свою значимость...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:08
А я вроде упомянул слово "нелюбовь", а не "ненависть". Согласись, что это сосем разные понятия. А гр. Сергеевич не хочет понять банальную вещь. Информация от СМИ и официальная инфа от клуба - это две большие разницы. Инфа от клуба сводилась к тому, что переговоры идут трудно. Те, кто не в курсе думают, что идет согласование суммы контракта и все. Однако в реальном контракте согласовываются от 16 до 40 различных моментов. Поэтому переговоры идут очень часто долго и трудно.
Capral
Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 23:56
Да будет тебе! Кто сейчас играет за клубную эмблему? Болелы, далеко не все понимают за какой клуб болеют. Культура боления, давно уже не та. Сейчас, если футболист играет прилично, приносит пользу команде- значит он нужен клубу и никто не думает, что у него на душе. Всё поменялось- и в жизни, и в футболе...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:47
Новость вышла про Дивея 1-го мая: Руководство включило обиженку: ЦСКА не будет продлевать контракт с Дивеевым. Если Дивеев гармонично вписался в состав команды зачем нужна была акция с ату на него?). Я помню, как болелы накинулись на него обвиняя защитника в рвачистве, в жадности, в травмотичности, а СМИ накидывали на вентилятор, как сейчас модно говорить. Так устроен клуб, что система никогда не даст команду "фас"без команды, что и произошло, а потом, как обычно красивая обёртка: признание любви к клубу на века, патриотичности. Лицемерие одно.
Сп62
Сп62
вчера в 22:19
Не любовь к команде ещё можно понять. Но ненависть - это уже за край.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:03
А у меня нет, ни к одной команде ненависти. Другое дело, что я могу нелюбить ту или иную команду -это правда. Но есть уважение к клубам, которые этого достойны! Есть команда, к которой давно питаю симпатию- Торпедо. Команда за которую болею- ДИНАМО.
А вот ненависть к отдельным тренерам- имеется, причем нескрываемая!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:52
Буду самокритичен. у меня тоже нелюбовь к двум командам мешает иногда быть объективным. Я это знаю и работаю над собой.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:38, ред.
Толя, Сергеич- толковый и очень порядочный человек, знаю из личного опыта. Но, так иногда бывает, когда нелюбовь к той или иной команде мешает объективно оценивать ситуацию...
Жаль, если так.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:34
    Capral
    Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 21:08
    Сергеич, Дружище, я знаю твою антипатию к ЦСКА, но признай очевидное- Дивеев гармонично вписался в состав ЦСКА, и без него, армейский клуб невозможно представить, также, как Спартак без Джикии. Такие футболисты- украшение российского футбола, за них можно и нужно порадоваться!
    isamsn
    isamsn
    вчера в 17:46
    Хорошая и ожидаемая новость. Удачи Игорю!
    Capral
    Capral
    вчера в 17:34
    Мне, Дивеев, хоть и отдалённо, но чем-то напоминает С.Ольшанского игравшего в ЦСКА в памятных 70-х. Напоминает игрой, разумеется, внешне- они конечно, точно непохожи.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 17:33
    Кто бы сомневался.
    Устроили концерт с показушной акцией перевоспитания, подключив СМИ и болел.
    3zetc6sup75w
    3zetc6sup75w
    вчера в 17:01
    Сто болельщиков ЦСКА в восторге.
    Capral
    Capral
    вчера в 16:59
    Дивеев- великолепный футболист!!! За что уважаю армейский клуб- за его умение ценить кадры и бережно к ним относиться!!! Отличное решение!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 16:50
    Хорошая новость ( таких бы побольше ). Болельщики ЦСКА полюбили Игоря не смотря на несколько косяков ( после травмы ). Удачных игр Игорю, здоровья, благополучия.
    протон
    протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:33
    Дивей молодец, что не повелся на деньги Зенита и решил остаться в ЦСКА.
    Главное, чтобы вернулся на свой былой высокий уровень и прекратил косячить )
    Хорошо, что закрыли вопрос продления Дивеева, осталось, чтобы Игорь набрал уже хорошую форму и играл на эти 1,5 миллиона.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:02
    Ну вот и отлично. Игорь нашел свою команду и не факт , что где то ему было бы комфортнее.
    Гость
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