Полузащитник Джуд Беллингем, который перешел в «Реал», может получить премию в случае завоевания «Золотого мяча» в течение шести сезонов.
«Боруссия» Дортмунд также претендует на бонус, если футболист покажет определенный результат в составе «сливочных». Клуб из Мадрида намерен включить аналогичное условие в новый контракт нападающего Винисиуса Жуниора.
В любом случае пожелаем ему достичь и трона с золотыми мячами и при этом помнить Ибрагимовича, Левандовского, Месси...
В любом случае пожелаем ему достичь и трона с золотыми мячами и при этом помнить Ибрагимовича, Левандовского, Месси...