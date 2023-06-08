Беллингем получит от «Реала» премиальные, если выиграет «Золотой мяч»

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вчера, 21:16

Полузащитник , который перешел в «Реал», может получить премию в случае завоевания «Золотого мяча» в течение шести сезонов.

«Боруссия» Дортмунд также претендует на бонус, если футболист покажет определенный результат в составе «сливочных». Клуб из Мадрида намерен включить аналогичное условие в новый контракт нападающего .