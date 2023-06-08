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Беллингем получит от «Реала» премиальные, если выиграет «Золотой мяч»

вчера, 21:16

Полузащитник Джуд Беллингем, который перешел в «Реал», может получить премию в случае завоевания «Золотого мяча» в течение шести сезонов.

«Боруссия» Дортмунд также претендует на бонус, если футболист покажет определенный результат в составе «сливочных». Клуб из Мадрида намерен включить аналогичное условие в новый контракт нападающего Винисиуса Жуниора.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 11:44
До золотого мяча ему как до луны . Здесь есть Мебаппе , Винисиус, Холланд
Agamaga.........
Agamaga.........
сегодня в 09:30
Очередной Нури Шахин. Зря перешёл в Мадрид.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:32, ред.
На первый взгляд очень перспективный футболист с отличными исходными данными, но как пойдет его карьера и какие будут успехи покажет только время. Как по мне, так опция "Золотой мяч", в его контракте, скорее носит маркетинговый ход на будущее.
В любом случае пожелаем ему достичь и трона с золотыми мячами и при этом помнить Ибрагимовича, Левандовского, Месси...
ОПС
ОПС
сегодня в 03:47
Конечно это хорошо, но маловероятно. Верится с трудом.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:51
Беллингем,это хорошее приобретение,для Реала,немного молод,но ничего страшного!!
протон
протон
вчера в 23:23
Нынче ЗМ выручают ща пиар и за 5 пенок в 7 играх
Futurista
Futurista
вчера в 22:17
И если в космос слетает, тоже получит)...
Rupertt
Rupertt
вчера в 22:05
Потому как Бензема ушёл, надо чтобы кто-то встал на его место.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:54
Хороший стимул для всех на длительный срок есть к чему стремится.
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