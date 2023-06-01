Испанцы 21 год не проигрывают чужакам в главных финалах. «Реал» и «Севилья» — рекордсмены

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вчера, 09:33

Фантастическая серия продолжается.

«Бавария» и «Ливерпуль» — последние победители испанцев

У испанцев 18 выигранных подряд финалов без учета Суперкубка УЕФА . Нередко встречались два клуба из Ла Лиги. Вчера «Рома» была близка к успеху, но Моуриньо впервые с матча «Порту» против «Селтика» увидел гол в ворота своей команды в финале. «Севилья» дошла до серии пенальти. И Буну оказался круче, чем Патрисиу, хотя голкиперы имеют за плечами удачные серии пенальти в национальных сборных.

Магия «Севильи» работает. Магия испанцев остается неразгаданной. Последними чужаками, наступившими на горло клубам Примеры, оказались «Ливерпуль» Улье и «Бавария» Хитцфельда. Но фаворитам пришлось несладко против «Алавеса» и «Валенсии». В мае 2001-го сначала «Депортиво» из города Витория-Гастейс заставил Джеррарда, Макаллистера и Фаулера потеть в Дортмунде, испанцы отыгрались с 3:1.

Позже уступали 4:3, но младший Кройф не отпустил домой с кубком сразу, сравнял на 89-й минуте. Один из самых ярких в истории финалов Кубка УЕФА завершился трагедией для «Алавеса». На 117-й минуте защитник отправил мяч в свои ворота. Это был Делфи Гели, сейчас он является президентом пошумевшей в этом сезоне «Жироны». Другой шумный менеджер – Кан, в бытность голкипером стал героем против «Валенсии».

Каньисарес взял удар Андерссона, а Пауло Сержио пробил выше ворот, но у немецкого голкипера подвигов больше. Чтобы команда Эктора Купера второй раз подряд осталась без победы в финале Лиги чемпионов, Кан вытащил три удара Заховича, Карбони и Пеллегрино. Нужны максимальные усилия, чтобы испанский клуб проиграл финал еврокубка.

«Реал», «Севилья» и «Барселона» не проигрывали финалы

У «Севильи» 7 кубков УЕФА . У «Реала» шесть побед в ЛЧ с начала этой серии. У «Барселоны» четыре удачных подхода в ЛЧ . Также с кубками «Атлетико» (три победы), «Валенсия» и «Вильярреал» (по одному успеху). У грандов успехи связаны с Месси и Роналду, а коллекция «Севильи» ассоциируется с Мончи. Он работал в «Роме», где наслаждался Римом, но не смог стать своим. Теперь снова дома и снова с кубком.

«Севилья» везучая, когда речь о Лиге Европы. Кубок УЕФА взяли после финалов против «Мидлсбро», «Эспаньола», «Бенфики» и «Днепра». Отличительная черта Лиги Европы. Лишь дважды «Севилья» сражалась с более именитыми клубами, но «Ливерпуль» и «Интер» тоже сломали. А «Реал» справлялся и с немцами, и с англичанами, и с итальянцами. Против Симеоне пришлось мучиться дольше, но Анчелотти и Зидан побеждали.

Даже Клопп не нашел противоядие со второй попытки, хотя «Ливерпуль» старался огорчить Куртуа. И лишь соперникам «Барселоны» повезло, что каталонцы склонны недооценивать оппонентов в плей-офф. Месси давно не забивал в финалах, вчера Дибала стал вторым за 12 лет аргентинцем с голом в решающем матче большого еврокубка. Но у «Барселоны» был не только Лионель, «Арсенал», МЮ и «Ювентус» в курсе.

Для продолжения гегемонии нужны Мбаппе, Беллингем и Холанд

Любые серии в футболе заканчиваются, если соперники не помогают, как «Баварии» в Бундеслиге на выходных. Беллингем – лучший игрок немецкого сезона, не смог помочь «Боруссии» Д обыграть дома «Майнц», Мюнхен снова с титулом, хотя уже без Кана с Салихамиджичем. Молодые игроки рулят в разных элитных чемпионатах, ведь Мбаппе в четвертый раз стал лучшим игроком Лиги 1, а Холанд с порога забрал приз в АПЛ .

Но испанцам будет сложно. Бензема приглашают в Саудовскую Аравию. «Барселона» ищет окольный путь, чтобы вернуть Месси. Например, контракт с «Майами» и аренда. Но Хави уверен, что Лионель в 36 лет сделает разницу? Возвращение Роналду в «Реал» точно не имело смысла. Даже после разгрома от «Манчестер Сити» нужно думать, кто заменит Бензема, Модрича и Крооса, а не переживать из-за ухода великого португальца.

Мбаппе пока не клюет на удочку Переса, и это проблема для «Реала». Но у «Мадрида» есть надежа заполучить Холанда, ведь Пимента – представительница футболиста, заявляла, что Ла Лига в планах норвежца. Беллингема тоже зовут в Мадрид. Менеджеры «Боруссии» Д отрицают, что сделка заключена, но они так говорили и о переходе Дембеле в «Барселону». Для продолжения гегемонии испанцам нужны ключи успеха.

Первый – финансовая стабильность клубов. С этим проблемы из-за долгов «Барселоны». Второй ключ – тренеры. АПЛ стала круче, ведь там Гвардиола, Клопп, Артета, тен Хаг, Де Дзебри, Эмери и Хау. Третья отмычка для замка побед в финалах еврокубков – трансферы. Неудачные сделки среди разочарований сезона богатой АПЛ . У испанцев меньше денег, значит, нужна острая селекция. И еще важно, чтобы Педри и Гави не оплошали.

Причем не только по классу, а и по волевым качествам. Испанцы из тотальных неудачников, которые с Эльгерой, Барахой, Хоакином, Валероном, Морьентесом и Раулем ничего на уровне сборных не могли выиграть, превратились в королей Арагонеса и Дель Боске. Кубок УЕФА над головой поднял чемпион мира и Европы Хесус Навас, который в 37 лет играет по всему флангу, а его волчий взгляд заставляет соперников отводить глаза.