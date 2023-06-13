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«Рубин» не будет продлевать контракт с Дзагоевым

вчера, 10:07

Полузащитник Алан Дзагоев покинет «Рубин».

По данным источника, казанский клуб не будет продлевать контракт игрока, который истекает 30 июня.

В «Рубине» довольны профессионализмом Дзагоева, однако команде не нравится травматичность полузащитника, из-за которой он редко появляется на поле.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:42
были яркие, очень яркие периоды в карьере !
Андрей Медведев 1
Андрей Медведев 1
вчера в 14:14
В Аланию значит переходи, куда и хотел
112910415
112910415
вчера в 14:07
неизбежное неизбежно, время пришло
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:14
«Рубин» не будет продлевать контракт с Дзагоевым .
Всё правильно, для чего держать футболиста который из-за своей высокой приверженности к травмам не может в полной мере помочь команде в реализации своих целей и результатов. А учитывая ещё и его зарплату , то это становится большой проблемой для финансовой состовляющей клубного бюджета. Алан конечно же бесспорно мастер своего дела, который доказал своей игрой свою значимость, как играя за ЦСКА, так и за сборную России . Но время берёт своё , да и постоянные травмы не дают ему играть уже на высоком уровне . Я думаю и сам он это прекрасно понимает и осознаёт , что игровой век футболиста очень короткий. Надеюсь он примет правильное решение, а мы ему только можем пожелать Удачи и больших Успехов в дальнейшем !!! Всем Добра !!!
drug01
drug01 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:32
Всё верно он и сам это понимает!!!
Doping87
Doping87
вчера в 11:51
Сколько минут он отыграл в этом сезоне? Давно уже не футболист...
Сп62
Сп62
вчера в 11:47
Организаторские способности Алана на поле мы все видели, а вот, какие его способности в организации деятельности клуба, мы пока не знаем. Не каждый классный футболист становится классным тренером или креативным чиновником.
memphis
memphis
вчера в 11:08
Давай в КС, в своё время упустили тебя. А сейчас дядька такой точно не помешает
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 10:41
Значит решили не задерживаться в ПЛ
9bnek355698k
9bnek355698k
вчера в 10:30
В общем перефразируя самого Дзагу: Раз-два-три, Аланушка, с -и!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:25
И куда Алан теперь? К ЕЛГ, который должности в клубе раздает? Чем он хуже Игаря?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:21
Накладно получается постоянно ремонтировать игрока.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:17
Мамины осетинские пироги ждут своего сына! Беляши и чак-чак-"не в бывшего коня корм".
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:13
Рубину надо быть более конкурентоспособным в РПЛ, а частые травмы Алана вряд ли будут этому способствовать.
Гость
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