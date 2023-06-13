«Рубин» не будет продлевать контракт с Дзагоевым .

Полузащитник Алан Дзагоев покинет «Рубин».
По данным источника, казанский клуб не будет продлевать контракт игрока, который истекает 30 июня.
В «Рубине» довольны профессионализмом Дзагоева, однако команде не нравится травматичность полузащитника, из-за которой он редко появляется на поле.
Всё правильно, для чего держать футболиста который из-за своей высокой приверженности к травмам не может в полной мере помочь команде в реализации своих целей и результатов. А учитывая ещё и его зарплату , то это становится большой проблемой для финансовой состовляющей клубного бюджета. Алан конечно же бесспорно мастер своего дела, который доказал своей игрой свою значимость, как играя за ЦСКА, так и за сборную России . Но время берёт своё , да и постоянные травмы не дают ему играть уже на высоком уровне . Я думаю и сам он это прекрасно понимает и осознаёт , что игровой век футболиста очень короткий. Надеюсь он примет правильное решение, а мы ему только можем пожелать Удачи и больших Успехов в дальнейшем !!! Всем Добра !!!
Всё правильно, для чего держать футболиста который из-за своей высокой приверженности к травмам не может в полной мере помочь команде в реализации своих целей и результатов. А учитывая ещё и его зарплату , то это становится большой проблемой для финансовой состовляющей клубного бюджета. Алан конечно же бесспорно мастер своего дела, который доказал своей игрой свою значимость, как играя за ЦСКА, так и за сборную России . Но время берёт своё , да и постоянные травмы не дают ему играть уже на высоком уровне . Я думаю и сам он это прекрасно понимает и осознаёт , что игровой век футболиста очень короткий. Надеюсь он примет правильное решение, а мы ему только можем пожелать Удачи и больших Успехов в дальнейшем !!! Всем Добра !!!