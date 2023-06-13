«Рубин» не будет продлевать контракт с Дзагоевым .

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вчера, 10:07

Полузащитник покинет «Рубин».

По данным источника, казанский клуб не будет продлевать контракт игрока, который истекает 30 июня.

В «Рубине» довольны профессионализмом Дзагоева, однако команде не нравится травматичность полузащитника, из-за которой он редко появляется на поле.