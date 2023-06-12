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«Ахмат» объявил о продлении контракта с Ташуевым

вчера, 12:16

Пресс-служба «Ахмата» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Сергеем Ташуевым.

Главный тренер грозненцев Сергей Ташуев подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на три года (до 31 мая 2026 года).

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. По итогам сезона команда заняла пятое место в РПЛ.

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Все комментарии
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
вчера в 22:25
Он и в Анжи хорошую игру поставил, вывел их в рпл , не понял никто из болелов ,почему с ним разорвали контракт .
Очень рад за него .
Сп62
Сп62
вчера в 15:30
В продлении контракта никто не сомневался. Вопрос только в сроке контракта.
xzujnrunbd62
xzujnrunbd62
вчера в 15:29
Хватит Талалаевыми и Шалимовыми портить команды.
ДСА
ДСА
вчера в 13:29
Результата тренер достиг, нужно продлевать контракт.
ОПС
ОПС
вчера в 12:35
Этого следовало ожидать. В свой приход он приподнял команду, все неплохо. Сейчас самое время спокойно (может быть) поработать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:26
А почему и нет?
Привел команду к прекрасному для них результату, укрепятся и на следующий сезон можно и за бронзу побороться.
vxr6fn5h5ymr
vxr6fn5h5ymr
вчера в 12:17
После такого удачного сезона грех было Ташуева не оставить
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