«Ахмат» объявил о продлении контракта с Ташуевым

Пресс-служба «Ахмата» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Сергеем Ташуевым.
Главный тренер грозненцев Сергей Ташуев подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на три года (до 31 мая 2026 года).
Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. По итогам сезона команда заняла пятое место в РПЛ.
Очень рад за него .
Очень рад за него .
Привел команду к прекрасному для них результату, укрепятся и на следующий сезон можно и за бронзу побороться.
Привел команду к прекрасному для них результату, укрепятся и на следующий сезон можно и за бронзу побороться.