Мбаппе уведомил ПСЖ о том, что не активирует опцию продления контракта

Нападающий Килиан Мбаппе в понедельник днём направил официальное письмо в ПСЖ.
По информации источника, в нём форвард сообщил о том, что не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года.
Отмечается, что это решение застало руководство парижан врасплох, так как ранее у них было ощущение, что переговоры о продлении соглашения продвигаются в позитивном ключе. Клуб хочет, чтобы француз продлил контракт, в противном случае игрок будет продан. Утверждается, что «Пари Сен-Жермен» не допустит уход Мбаппе бесплатно в качестве свободного агента в следующем году.
Сообщается, что катарские владельцы клуба были готовы приложить большие усилия для продления контракта с футболистом, в том числе предоставив ему долю в определённых государственных инвестициях (подобные условия будут у Лионеля Месси в «Интер Майами»).
"Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто."
P.S. И да. Теперь клоуны на трибунах Парк де Пренс будут Мбаппе освистывать...от ума великого. В общем ... у них теперь есть занятие.)
"Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто."
P.S. И да. Теперь клоуны на трибунах Парк де Пренс будут Мбаппе освистывать...от ума великого. В общем ... у них теперь есть занятие.)