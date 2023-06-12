Мбаппе уведомил ПСЖ о том, что не активирует опцию продления контракта

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вчера, 23:58

Нападающий в понедельник днём направил официальное письмо в ПСЖ .

По информации источника, в нём форвард сообщил о том, что не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года.

Отмечается, что это решение застало руководство парижан врасплох, так как ранее у них было ощущение, что переговоры о продлении соглашения продвигаются в позитивном ключе. Клуб хочет, чтобы француз продлил контракт, в противном случае игрок будет продан. Утверждается, что «Пари Сен-Жермен» не допустит уход Мбаппе бесплатно в качестве свободного агента в следующем году.

Сообщается, что катарские владельцы клуба были готовы приложить большие усилия для продления контракта с футболистом, в том числе предоставив ему долю в определённых государственных инвестициях (подобные условия будут у Лионеля Месси в «Интер Майами»).