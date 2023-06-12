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Мбаппе уведомил ПСЖ о том, что не активирует опцию продления контракта

вчера, 23:58

Нападающий Килиан Мбаппе в понедельник днём направил официальное письмо в ПСЖ.

По информации источника, в нём форвард сообщил о том, что не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года.

Отмечается, что это решение застало руководство парижан врасплох, так как ранее у них было ощущение, что переговоры о продлении соглашения продвигаются в позитивном ключе. Клуб хочет, чтобы француз продлил контракт, в противном случае игрок будет продан. Утверждается, что «Пари Сен-Жермен» не допустит уход Мбаппе бесплатно в качестве свободного агента в следующем году.

Сообщается, что катарские владельцы клуба были готовы приложить большие усилия для продления контракта с футболистом, в том числе предоставив ему долю в определённых государственных инвестициях (подобные условия будут у Лионеля Месси в «Интер Майами»).

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Все комментарии
nfjr9pzcvd8a
nfjr9pzcvd8a ответ balalay (раскрыть)
сегодня в 13:02
Я уверен что у ПСЖ больше затрат с учетом зарплат и бонусов для Месси Мбаппе и Неймара. Сити так то отрабатывает эти деньги. Короли Англии, теперь Европы. Барса тоже потратила пол лярда на дембеле коутиньо гризмана де йонга, где результат?
balalay
balalay ответ tf3jax7xspye (раскрыть)
сегодня в 12:51
тут есть некоторое "но" общая стоимость состава игроков Мансити перевалила за миллиард евро, 1,05 млрд., у ПСЖ только 882,5 млн, у Реала 860,5
KTS16
KTS16
сегодня в 12:39
Мбаппе такой Мбаппе...
альсато
альсато ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 10:25
туда ему (европейскому футболу) и дорога))))
Agamaga.........
Agamaga.........
сегодня в 10:14
Всё с оглядкой на Месси. Понял, что можно получить долю в корпорациях, либо получить ещё более жирный контракт, который давали арабы Лионелю.
На кой такого игрока вообще держать? Пусть играет за свой любимый сливочный клуб. Всё равно до уровня Холанда не доберётся, тот снимает сейчас все сливки с Гвардиолой во главе.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:21
За базар не отвечает.
Elliada
Elliada ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 07:45
Не предложат. ПСЖ уже достиг лимита, поэтому хотели снизить зарплату Месси. Тем более, что ПСЖ хотят подписать новых игроков.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:43
Оказывается, письмо к журналистам пришло раньше, чем к руководству ПСЖ. Они узнали всё из газет и посчитали это ударом в спину. Теперь ясно, что оповестить всех сделано намеренно, а именно это сделала сторона Мбаппе. Чтобы не отпускать Мбаппе бесплатно через год, ПСЖ готов его продать этим летом.

В этой ситуации не жалко никого. Ни ПСЖ, ни Мбаппе. Они стоят друг друга. Интересно, как отреагируют фанаты? Будут ли освистывать или это другое?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:42
Ща предложат 300 млн евро зарплату, и тот согласится. Срочно нужен потолок зарплат, иначе шейхи уничтожат европейский футбол
adekvat
adekvat
сегодня в 07:35
Может Макрона опять подключить, опять уговорит.
rkmcshw3kpd7
rkmcshw3kpd7
сегодня в 07:24
Мбаппе какой-то хитрец, хотел бесплатно в Реал
tf3jax7xspye
tf3jax7xspye ответ balalay (раскрыть)
сегодня в 06:52
В сити грамотно распорядились деньгами. Позвали барселонскую гвардию во главе с бегиристайном, Гвардиолой. В итоге 5 АПЛ за 6 лет, требл в этом сезоне. В ньюкасле тоже нету тупой траты, берут молодых амбициозных игроков и тренера, теперь в лч играют. Это только в ПСЖ создают гламур вместо футбола
112910415
112910415
сегодня в 06:43
клуб немедленно выкатит бесконечно оригинальные предложения :
бонусы, бонусные бонусы, бонусные бонусы с дополнительными премиями ...
и это только начало
balalay
balalay
сегодня в 03:42
везде где есть шейхи - есть проблемы для спорта создаваемые их тупостью и заработанными халявой миллиардами
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:37
Чё то Неймар притих... Наблюдает со стороны... Месси ушёл... С Мбаппой непонятно.. Вот и думай - что ему делать... Уйти нельзя остаться.. Хе..
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 01:30
Мбаппе уведомил,что продлил опцию,вне зоны действия абонента!!😂🤣🤣
Ощущения,у них были,вот идиоты ,француз их ощутил!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
сегодня в 01:03
.
Узбагойся
Узбагойся
сегодня в 01:03
Мбаппе отправлял письмо в ПСЖ, но случайно отправил журналистам.
Elliada
Elliada
сегодня в 00:45
Выбивает очередной контракт. Если хотел бы уйти, то сообщил бы лично или по телефону. К чему посылать письмо, чтобы все знали? Обыкновенный шантаж, как и год назад. А если вправду решил уйти, то странно. Еще недавно говорил о любви к ПСЖ, а стоило Холанну выиграть требл, любовь прошла. Макрон, твой выход.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:09, ред.
Чего и следовало ожидать. Хелаифи с чего начинал, к тому и вернулся...:

"Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто."

P.S. И да. Теперь клоуны на трибунах Парк де Пренс будут Мбаппе освистывать...от ума великого. В общем ... у них теперь есть занятие.)
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
сегодня в 00:04
Париж в скором времени падёт с трона Французского футбола!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:00
Мбаппе и его агенты ведут свою игру и умело пользуются удобным моментом.
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