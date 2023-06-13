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Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш стал свободным агентом

сегодня, 00:59

Нападающий Зе Луиш расторг контракт с «Хатайспором».

В сезоне 2022/23 32-летний форвард сборной Кабо-Верде провёл за турецкую команду 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Игрок известен в России по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив». Также он играл за «Жил Висенте», «Брагу», «Порту», «Аль-Таавон» и «Видеотон».

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 11:55
К тому же он сильно подвержен травмам.
galem72
galem72
сегодня в 10:44
Португал полностью себя запустил. Его физическая форма и желание играть на поле остались далеко позади футбола. Теперешний Зе даже во втордиве не нужен.
sova147
sova147 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:02
Надо брать скорее, желательно бесплатно!
ОПС
ОПС ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:40
Можно и туда. Все таки Родина, да и за сборную играл.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:33
Ну пару годиков еще может поиграть, но не в топ клубе
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:03
Играет всё хуже и хуже, впору скоро в любительский футбол переходить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 07:46
В смысле, в Кабо-Верде?
lotsman
lotsman
сегодня в 07:44
Для усиления Спартака его, срочно.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:41, ред.
Пусть возвращается домой. Самое время.Там еще будет играть, а больше негде.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:29
Зе Луиш славился высоким прыжком и хорошим ударом головой - сейчас это если посмотреть на статистику осталось в прошлом.
Vadik
Vadik
сегодня в 06:31
Статистика, конечно, не очень. Как говориться что пропал то и полопал)))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:41
На Кипре всплывёт
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 04:40
Упитанный тридцатидвухлетний дядя, который не испытывает желания играть и ходит по полю...
Даже "на всякий случай" в хозяйстве не пригодится, если кроме как в землеустроительную контору циркулем-шагомром)
37xr87ad44b2
37xr87ad44b2
сегодня в 03:59
Пора Зе к арабам подаваться
jn45ynjxmz9j
jn45ynjxmz9j
сегодня в 01:33
Его лучшие годы прошли, вряд-ли теперь он кому-то интересен
Гость
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