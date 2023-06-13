Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш стал свободным агентом

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сегодня, 00:59

Нападающий расторг контракт с «Хатайспором».

В сезоне 2022/23 32-летний форвард сборной Кабо-Верде провёл за турецкую команду 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Игрок известен в России по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив». Также он играл за «Жил Висенте», «Брагу», «Порту», «Аль-Таавон» и «Видеотон».