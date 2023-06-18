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Глава УЕФА высказался о возможном введении потолка зарплат

вчера, 23:27

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об идее введения потолка зарплат и ограничений на сумму трансферов для клубов, участвующих в еврокубках.

Мы не хотим, чтобы два или три клуба с неограниченными ресурсами достигли бюджета в 5 или 10 млрд долларов. Иначе наше соревнование уже не будет интересным. Практически каждый клуб, все, с кем я разговаривал, согласны с этим. Мы далеки от принятия какого-либо решения, пока просто думаем об этом.

Также глава организации заявил, что в планах нет проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы.

Мы даже не обсуждали возможность выхода за пределы Европы, не говоря уже о том, чтобы называть конкретное место. Шанс на проведение финала где-то ещё в будущем небольшой.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 15:22
Лазейки даже из тюрьмы есть
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:30
Олег!..Спасибо за предложение!))))...у меня самого третий! (того времени)...сегодня разрядов нет-вот и мучаюсь)))))....остались мелочи-а по мелочам, мы и своими силами справимся))))
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 10:59
Мир никогда не был честен, у кого деньги и власть тот и прав.
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 10:51
Если Вам Уважаемый, по прежнему, нужен сварщик, на Ваш личный завод - у меня есть корка сварщика 2-го разряда (по нормативам СССР, сейчас это приравнивается к 5-му))
альсато
альсато ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 10:36
слушай,тридцать лет прошло и я как автор своего романа-вправе говорить и писать-ВСЕ!!!...ВСЕ, чем жила страна в то время!!!)))
chromage
chromage ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:36
Да я же не против чтобы футболисты с огромными зарплатами платили большие налоги. Я к тому, что найдутся и "лазейки" в налоговом законодательстве чтобы обходить их. )
chromage
chromage ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 10:34
=) ну типа такого да.
альсато
альсато
сегодня в 10:30
Анатолий!...ну давай уже про жизнь!..ибо..футбол-это часть нашей жизни, но часть!!!)))...к примеру...мне нужен газоэлектросварщик (для своих нужд завода)...что я имею, что приглашал со стороны-меня не устроило качество работы!...в городе есть филиал газпрома...узнаю у зама, что его зять там как раз (по этой специальности) работает!...в выходной, приглашаю (парня) к себе (по трещать) и за отдельную оплату труда-прошу провести монтажно-сварочные работы...и о чудо!....ВСЕ гидравлические испытания паровых котлов-показали, что сварочные швы-в норме!!!...а теперь главное!...предлагаю спецу работу (полный соц.пакет и оплату в двое больше, чем ему платятьв газпроме!)...и получаю отказ!!!))))...и я его понял...Александрович!, вот завтра (к примеру) вам-это все надоест, и не дай Бог с вами, что то случится....а у меня семья-двое детей!...а ГАЗПРОМ_ЭТО НА ВСЕГДА!....(по крайней мере, пока я живу)....Ну и как Тебе история?)))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 10:16
"....ну это уже какой-то грабеж со стороны гос-ва получается. =...."
Ты забываешь, что есть такое понятие как целевой налог. Иначе говоря, налоги с супердоходов футболистов направлять на развитие детского и массового футбола, строительство муниципальных стадионов и т.д. Но не в карманы чиновников.
альсато
альсато ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 10:13
я был энергетиком!))))...но так как подписывая контракт с клубом (имел высшее образование-химика -технолога)-числился в лаборатории по подготовке охлаждающей воды!)))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 10:12
Я за то, чтобы платить разумные и адекватные деньги. А не устраивать состязание денежных мешков, что в Европе, что и в РПЛ.
chromage
chromage ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 09:52, ред.
Да я об этом. Нельзя же запретить игроку заниматься параллельно "любой другой деятельностью" и за нее получать деньги, а вовсе не "за футбол" =) И налог от ИП какого-нибудь все-равно будет меньше чем 40% за футбольный контракт.

В СССР даже так было. Профессионально же заниматься футболом было нельзя. Т.к. спорт типа "любительский". Вот игроки и были... "слесарями", "сантехниками" и прочим "трудовым персоналом" на предприятиях от которого существовал клуб )
chromage
chromage ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:36
ну это уже какой-то грабеж со стороны гос-ва получается. =) Ну и конечно, ты верно заметил, будут платить в черную. Либо создавать фирмы прокладки для оплаты футболистам. Мало ли какие "траты" футбольного клуба можно придумать на миллионы. Допустим фирма: ООО "РиКО" (рога и копыта) заключает контракт на поставку футболок с "клубом"... а игроки оформляют себе ИП каждый на какой либо вид деятельности. И спокойно обходит этот огромный налог на 8 млн. )

Я к тому что игрок ведь не обязан в клубе получать деньги исключительно за футбольный контракт. Он может быть устроен например дополнительно "дворником", "садовником", "уборщиком" и кем угодно с зарплатой. Тогда в "зарплатный лимит" по официальному контракту он впишется. А то что он по вечерам, якобы, "стригет газоны" за 100 млн евро в год, так это личное дело же =) может у него хобби такое "прибыльное"? ) Я конечно утрирую всё, но я к тому, что потолки зарплат при необходимости обходятся без проблем. Можно играть и бесплатно, но как "садовник клуба" будет получать 100 млн евро )
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:20
Анатолий!...ТЫ-за то, чтоб не платить?)))))
альсато
альсато ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 09:17
Ты прав!...есть куча примеров и в нефтяной и газовой сферах!...оклад- там минимальный -согласно региону!...но!...наросты!)))))....а в про чем так всегда и было в футболе!!!)))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:15
"Голь на выдумку умна". Сколько бы не думали, все равно выход найти можно всегда. Существуют и "черные," и "серые" схемы в этом вопросе.
альсато
альсато
сегодня в 09:12
Бред сивой кобылы!!!..Потолок зарплат и трансферов-ускорит отток спонсоров и рекламодателей!!!...как и самой биржи (футболистов).....не будем им мешать!)))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 09:08
Уважаемый, не надо изобретать велосипед, он давно изобретен и называется налоги, пропорциональная шкала. Контракт на 10 млн? Ради бога, 8 млн пойлет ы налог. Другое дело, что это возможно не в РПЛ. МИЛЛЕР п даст в конверте.
.
chromage
chromage
сегодня в 08:31
Подозреваю, что все эти "потолки зарплат" обойти совсем не проблема. Ну допустим никто не запрещает игрокам подписывать дополнительные контракты на какую-либо рекламу, например, со спонсорами. Образно, Подписал отдельный контракт на 12 фотосессий/год - цена 10 млн евро за фотосессию. И так с каждым отдельным игроком. И все. Футбольный контракт пусть в размках "потолка" остается.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:50
Давно уже надо было это сделать, сверхзарплаты.
73ee94gz4e6h
73ee94gz4e6h
сегодня в 07:35
Давно надо было ввести это правило,или это опять только разговоры
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:22
И начать надо с ПСЖ.
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:09
Мс и его поклонники с высокой колокольни хотели на финансовый феерплей
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:38, ред.
Чиферин за интерес...и против денег...
Это что...новый анекдот ???

Он не читал "Капитал" Маркса ??
Такие смешные эти буржуи....
Они сначала привлекут все возможные инвестиции...нефтедолларами создадут ультра богатые клубы....за этот счёт будут процветать и богатеть....а потом так тихо и ненавязчиво скажут..."Давайте богатеть равномерно и незаметно"...)))))
О чём он раньше думал???
Что богатые вдруг остановятся...и не захотят быть лучшими среди богатых???
Ограниченный рынок - это уже не рынок.....

Так и вижу сидящего Чиферина распределяющего игроков по клубам:
Вы мистер Мбаппе для поддержания интереса едете играть в Севилью....
Вы мистер Неймар для обеспечения конкуренции теперь игрок Фейеноорда....
А Вы товарищ Холанд отправляетесь на 3 года в Лейпциг...
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 06:02
Когда там следующие выборы президента УЕФА? Арабы же хотят своего поставить человека. И у него очень много шансов победить. Вот тогда-то и начнётся самое главное веселье для Европы.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:36
Почти все согласны, а они еще далеки от решения. Они думают. Что думать, уже давно пора принять решение. Лучше бы тогда совсем не заикался, чем слова бросать на ветер.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:44
Для каких глупых ушей этот одиозный словенец об этом лопотал ?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:25
"Мы не хотим, чтобы два или три клуба с неограниченными ресурсами достигли бюджета в 5 или 10 млрд долларов."

Это говорят люди, которые смотрели, как МС и ПСЖ показательно плевали на ФФП (который, я напомню, в первую очередь разрешает тратить только свои доходы), покупали Неймаров за 220 миллионов долларов и обмазывались спонсорскими контрактами со всеми родственниками владельцев на рекордные суммы в обоих клубах?

Зачем впустую колебать воздух после того, что УЕФА уже практически официально признано сборищем клоунов, обслуживающих арабов за нефтедоллары?)
Futurista
Futurista
вчера в 23:39
Пол потолок палец зарплат...работы еще много)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:36
Чеферину только дай волю он бы не только финалы проводил бы где нибудь в экзотических странах.
Гость
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