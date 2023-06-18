Глава УЕФА высказался о возможном введении потолка зарплат

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вчера, 23:27

Президент УЕФА высказался об идее введения потолка зарплат и ограничений на сумму трансферов для клубов, участвующих в еврокубках.

Мы не хотим, чтобы два или три клуба с неограниченными ресурсами достигли бюджета в 5 или 10 млрд долларов. Иначе наше соревнование уже не будет интересным. Практически каждый клуб, все, с кем я разговаривал, согласны с этим. Мы далеки от принятия какого-либо решения, пока просто думаем об этом.

Также глава организации заявил, что в планах нет проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы.