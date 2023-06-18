Глава УЕФА высказался о возможном введении потолка зарплат

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об идее введения потолка зарплат и ограничений на сумму трансферов для клубов, участвующих в еврокубках.
Мы не хотим, чтобы два или три клуба с неограниченными ресурсами достигли бюджета в 5 или 10 млрд долларов. Иначе наше соревнование уже не будет интересным. Практически каждый клуб, все, с кем я разговаривал, согласны с этим. Мы далеки от принятия какого-либо решения, пока просто думаем об этом.
Также глава организации заявил, что в планах нет проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы.
Мы даже не обсуждали возможность выхода за пределы Европы, не говоря уже о том, чтобы называть конкретное место. Шанс на проведение финала где-то ещё в будущем небольшой.
Ты забываешь, что есть такое понятие как целевой налог. Иначе говоря, налоги с супердоходов футболистов направлять на развитие детского и массового футбола, строительство муниципальных стадионов и т.д. Но не в карманы чиновников.
Ты забываешь, что есть такое понятие как целевой налог. Иначе говоря, налоги с супердоходов футболистов направлять на развитие детского и массового футбола, строительство муниципальных стадионов и т.д. Но не в карманы чиновников.
В СССР даже так было. Профессионально же заниматься футболом было нельзя. Т.к. спорт типа "любительский". Вот игроки и были... "слесарями", "сантехниками" и прочим "трудовым персоналом" на предприятиях от которого существовал клуб )
В СССР даже так было. Профессионально же заниматься футболом было нельзя. Т.к. спорт типа "любительский". Вот игроки и были... "слесарями", "сантехниками" и прочим "трудовым персоналом" на предприятиях от которого существовал клуб )
Я к тому что игрок ведь не обязан в клубе получать деньги исключительно за футбольный контракт. Он может быть устроен например дополнительно "дворником", "садовником", "уборщиком" и кем угодно с зарплатой. Тогда в "зарплатный лимит" по официальному контракту он впишется. А то что он по вечерам, якобы, "стригет газоны" за 100 млн евро в год, так это личное дело же =) может у него хобби такое "прибыльное"? ) Я конечно утрирую всё, но я к тому, что потолки зарплат при необходимости обходятся без проблем. Можно играть и бесплатно, но как "садовник клуба" будет получать 100 млн евро )
Я к тому что игрок ведь не обязан в клубе получать деньги исключительно за футбольный контракт. Он может быть устроен например дополнительно "дворником", "садовником", "уборщиком" и кем угодно с зарплатой. Тогда в "зарплатный лимит" по официальному контракту он впишется. А то что он по вечерам, якобы, "стригет газоны" за 100 млн евро в год, так это личное дело же =) может у него хобби такое "прибыльное"? ) Я конечно утрирую всё, но я к тому, что потолки зарплат при необходимости обходятся без проблем. Можно играть и бесплатно, но как "садовник клуба" будет получать 100 млн евро )
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Это что...новый анекдот ???
Он не читал "Капитал" Маркса ??
Такие смешные эти буржуи....
Они сначала привлекут все возможные инвестиции...нефтедолларами создадут ультра богатые клубы....за этот счёт будут процветать и богатеть....а потом так тихо и ненавязчиво скажут..."Давайте богатеть равномерно и незаметно"...)))))
О чём он раньше думал???
Что богатые вдруг остановятся...и не захотят быть лучшими среди богатых???
Ограниченный рынок - это уже не рынок.....
Так и вижу сидящего Чиферина распределяющего игроков по клубам:
Вы мистер Мбаппе для поддержания интереса едете играть в Севилью....
Вы мистер Неймар для обеспечения конкуренции теперь игрок Фейеноорда....
А Вы товарищ Холанд отправляетесь на 3 года в Лейпциг...
Это что...новый анекдот ???
Он не читал "Капитал" Маркса ??
Такие смешные эти буржуи....
Они сначала привлекут все возможные инвестиции...нефтедолларами создадут ультра богатые клубы....за этот счёт будут процветать и богатеть....а потом так тихо и ненавязчиво скажут..."Давайте богатеть равномерно и незаметно"...)))))
О чём он раньше думал???
Что богатые вдруг остановятся...и не захотят быть лучшими среди богатых???
Ограниченный рынок - это уже не рынок.....
Так и вижу сидящего Чиферина распределяющего игроков по клубам:
Вы мистер Мбаппе для поддержания интереса едете играть в Севилью....
Вы мистер Неймар для обеспечения конкуренции теперь игрок Фейеноорда....
А Вы товарищ Холанд отправляетесь на 3 года в Лейпциг...
Это говорят люди, которые смотрели, как МС и ПСЖ показательно плевали на ФФП (который, я напомню, в первую очередь разрешает тратить только свои доходы), покупали Неймаров за 220 миллионов долларов и обмазывались спонсорскими контрактами со всеми родственниками владельцев на рекордные суммы в обоих клубах?
Зачем впустую колебать воздух после того, что УЕФА уже практически официально признано сборищем клоунов, обслуживающих арабов за нефтедоллары?)
Это говорят люди, которые смотрели, как МС и ПСЖ показательно плевали на ФФП (который, я напомню, в первую очередь разрешает тратить только свои доходы), покупали Неймаров за 220 миллионов долларов и обмазывались спонсорскими контрактами со всеми родственниками владельцев на рекордные суммы в обоих клубах?
Зачем впустую колебать воздух после того, что УЕФА уже практически официально признано сборищем клоунов, обслуживающих арабов за нефтедоллары?)