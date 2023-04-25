Президент УЕФА допустил проведение матчей Лиги чемпионов в США

Президент УЕФА заявил, что матчи Лиги чемпионов могут пройти в США .

Такое возможно. Мы начали обсуждать это, но посмотрим после финала турнира в Мюнхене в 2025 году. Сейчас футбол чрезвычайно популярен в Соединённых Штатах. Американцы будут следить за европейским футболом так, как любители баскетбола в Европе следят за НБА .