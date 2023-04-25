Президент УЕФА допустил проведение матчей Лиги чемпионов в США

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что матчи Лиги чемпионов могут пройти в США.
Такое возможно. Мы начали обсуждать это, но посмотрим после финала турнира в Мюнхене в 2025 году. Сейчас футбол чрезвычайно популярен в Соединённых Штатах. Американцы будут следить за европейским футболом так, как любители баскетбола в Европе следят за НБА.
Это очень важный, многообещающий рынок в будущем. Дело в том, что мы очень хорошо продаём права. Спонсорство пока так себе из США, но в этой стране коммерциализация совсем другая, чем в Европе. Американцы гораздо более талантливы в этом, чем мы, европейцы. Фанаты по-прежнему будут думать, что всё дело в деньгах, но я повторяю в тысячный раз, что мы перераспределяем 97% денег. Конечно, наши доходы огромны. Я бы хотел, чтобы они были намного, намного больше, чем сейчас. Что меня на самом деле шокировало, так это то, что наш финал Евро (2020) в Соединённых Штатах смотрело больше людей, чем финал НБА. 30 матчей чемпионата Европы, каждую игру смотрели так, как будто это Супербоул. Так что думаю, что у нас всё хорошо.
Вы разве не знаете законы рынка?
Прежде чем продать товар надо его разрекламировать. В футболе, как и во всём лучшая реклама это увидеть вживую.
Кстати для популизации футбола, то есть по американский соккера, футбол для них это нечто иное, провели ЧМ в 1994 году.
Команды с Европы часто проводят предсезонные турниры за океаном и это вызывает огромный интерес, а если туда приедут играть не просто так, а будут играть официальный матч на кону в котором стоит самый престижный клубный кубок, то интерес возрастёт в разы и продать теле права за большие деньги будет намного легче.
Вы разве не знаете законы рынка?
Прежде чем продать товар надо его разрекламировать. В футболе, как и во всём лучшая реклама это увидеть вживую.
Кстати для популизации футбола, то есть по американский соккера, футбол для них это нечто иное, провели ЧМ в 1994 году.
Команды с Европы часто проводят предсезонные турниры за океаном и это вызывает огромный интерес, а если туда приедут играть не просто так, а будут играть официальный матч на кону в котором стоит самый престижный клубный кубок, то интерес возрастёт в разы и продать теле права за большие деньги будет намного легче.