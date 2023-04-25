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Президент УЕФА допустил проведение матчей Лиги чемпионов в США

вчера, 19:36

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что матчи Лиги чемпионов могут пройти в США.

Такое возможно. Мы начали обсуждать это, но посмотрим после финала турнира в Мюнхене в 2025 году. Сейчас футбол чрезвычайно популярен в Соединённых Штатах. Американцы будут следить за европейским футболом так, как любители баскетбола в Европе следят за НБА.

Это очень важный, многообещающий рынок в будущем. Дело в том, что мы очень хорошо продаём права. Спонсорство пока так себе из США, но в этой стране коммерциализация совсем другая, чем в Европе. Американцы гораздо более талантливы в этом, чем мы, европейцы. Фанаты по-прежнему будут думать, что всё дело в деньгах, но я повторяю в тысячный раз, что мы перераспределяем 97% денег. Конечно, наши доходы огромны. Я бы хотел, чтобы они были намного, намного больше, чем сейчас. Что меня на самом деле шокировало, так это то, что наш финал Евро (2020) в Соединённых Штатах смотрело больше людей, чем финал НБА. 30 матчей чемпионата Европы, каждую игру смотрели так, как будто это Супербоул. Так что думаю, что у нас всё хорошо.

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Все комментарии
Баобаб
Баобаб
сегодня в 12:26
Лизун поганый.
galem72
galem72 ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 11:55
Как именно "америкосы" убили футбол в Милане, Арсенале или Ливерпуле?
galem72
galem72
сегодня в 11:52
Со стороны коммерции и популяризации — очень перспективный шаг. Вполне допускаю, что это войдёт в практику.
протон
протон
сегодня в 09:13
а матчи НХЛ в Австралии
ОПС
ОПС
сегодня в 04:17
Лучше бы он допустил участие наших клубов. Вот это бы было интересно.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:20
Почему бы и нет? Финалы ЛЧ можно там проводить.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 23:01
Скоро трансы против девочек играть будут и европейцы скажут что это нормально)
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:16
Именно америкосы и убивают футбол
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:35
Получишь сперва "грин-карт",а потом и гражданство СШВПС.За верную службу загибающемуся гегемону.Для этого и убирали старых независимых жуликов,чтобы новые воришки были покорными и услужливыми.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:38
Вперёд...к абсурду !!!!!
И так уж деньги девать некуда....клубы покупают одного человека среднего веса и роста за 120 млн евро...Чиферин хочет чтоб все деньги мира однажды оказались у футбольных менеджеров...))
Доходы некоторых игроков в месяц превышают доходы пару тройку штатов в условной Индии...
Хорошо хоть мы ещё тут в адеквате....не платили..не платим...и не будем платить за просмотр футбола))...
zssvectru43s
zssvectru43s ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:30, ред.
Ну вы тут неправы от слова совсем.
Вы разве не знаете законы рынка?
Прежде чем продать товар надо его разрекламировать. В футболе, как и во всём лучшая реклама это увидеть вживую.
Кстати для популизации футбола, то есть по американский соккера, футбол для них это нечто иное, провели ЧМ в 1994 году.
Команды с Европы часто проводят предсезонные турниры за океаном и это вызывает огромный интерес, а если туда приедут играть не просто так, а будут играть официальный матч на кону в котором стоит самый престижный клубный кубок, то интерес возрастёт в разы и продать теле права за большие деньги будет намного легче.
psut687axxex
psut687axxex ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
Проводят и не только в Европе.
Каждый год есть предсезонки и клубы из НБА и НХЛ каждый год гостят в Европе.
Но и на этом там не останавливаются.
НБА к примеру с 1990 г. стала проводить вне США и Канады официальные матчи регулярного чемпионата. Из 33 таких игр 12, в том числе восемь первых, сыграли в Японии, еще 11 раз их организовывали в Мехико и девять — в Лондоне.

19 января 2023 года в Париже был сыгран матч регулярного чемпионата НБА «Детройт» — «Чикаго» — 108:126.

Ну, а НХЛ играет матчи регулярного чемпионата в Европе ещё чаще, по несколько матчей за сезон. NHL Global Series.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:05, ред.
Что-то тут нечисто и, как мне кажется(перекрестился) лукавитит Чеферин. Любой финал Лиги Чемпионов, а речь идёт, если я правильно понял о проведении финального матча, проходит при абсолютно заполненных трибунах, независимо на каком европейском стадионе он проходит и количество зрителей присутствующих на таком соревновании зависит только от вместимости трибун спортивного сооружения, хотя надо признать в США стадионы строят гораздо вместительней, чем в среднем по Европе. А следить за ходом матча любые любители футбола могут, как в самой Европе, так и в Америке, и в любой другой части света, сидя в кресле или лёжа на диване , кому, как нравится у себя дома. Для этого необязательно проводить его в США, а достаточно организаторам продать телетрансляцию всем заинтересованным телекомпаниям и телеканалам, что и происходит ежегодно уже не один год. Как раз от продажи телетрансляций и размещения рекламы во время матчей УЕФА и получает колоссальные барыши. а не от продажи входных билетов на стадион. А может ему не даёт покоя идея "инициаторов-сепаратистов" по созданию Европейской Супер-Лиги, желающих сформировать свою лигу альтернативную УЕФА, следствием которой может стать потеря доли прибыли от проведения матчей ведущих команд европейских ТОП-5 лиг в рамках УЕФА и таким образом он действует на опережение.
cska1948
cska1948
вчера в 19:47
"...Американцы будут следить за европейским футболом так, как любители баскетбола в Европе следят за НБА..."
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Разве игры НБА проводят в Европе?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:41
Американцы и европейский футбол хотят залесть!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:40
От нас принятие таких решений не зависит.
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