1682437263

вчера, 18:41

«Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов на следующий сезон.

Сообщается, что УЕФА проводит собственное расследование дела о финансовых махинациях туринского клуба. Ранее «бьянконери» удалось обжаловать решение о снятии 15 очков в Серии А. Тем не менее, дело не закрыто. Если внутреннее расследование в Италии затянется, а решение суда не будет вынесено до конца июля, то судьбу туринцев решит комиссия УЕФА по фэйр-плей.

В данный момент «чёрно-белые» занимают 3-е место в чемпионате Италии после 31 матча, имея в активе 59 баллов.