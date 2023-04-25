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«Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов на следующий сезон

вчера, 18:41

«Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов на следующий сезон.

Сообщается, что УЕФА проводит собственное расследование дела о финансовых махинациях туринского клуба. Ранее «бьянконери» удалось обжаловать решение о снятии 15 очков в Серии А. Тем не менее, дело не закрыто. Если внутреннее расследование в Италии затянется, а решение суда не будет вынесено до конца июля, то судьбу туринцев решит комиссия УЕФА по фэйр-плей.

В данный момент «чёрно-белые» занимают 3-е место в чемпионате Италии после 31 матча, имея в активе 59 баллов.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 13:24
италию и россию не исправить, это... вот ювентус отправлялся в серию Б
при этом интер зачинщик разбирательства позже сам оказался идентичен - но это никто почему то во внимание не принял
и все равно все по новой
Баобаб
Баобаб
сегодня в 12:28
Кто бы сомневался. В чемпионате топят несусветно, теперь ещё и подлиза пиндосная подключилась.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 11:14
сначала исключить а потом вернуть, как с 15 очками
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 10:57
Леха полтинник, он же Сутормин , трансфер за 50000 рублей
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 10:39
Ху из Алексеев?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:16
Семь бед – один ответ?
3ton
3ton ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 23:54
Конечно собаку он Ювентусу подложил
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:37
Оставьте эти сказки.Впрочем,может и состояться,но это не случай "порок наказан,справедливость восторжествовала",просто одни пауки в банке временно отобедали другими.Но за обедом бывает и ужин.
L.Hamilton
L.Hamilton ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 21:36
И его вина тоже есть. Он получал деньги в конверте, тем самым подставил Ювентус. А сейчас туринцы расплачиваются за это. Вот по наклонной вниз пошёл Аль-Наср, народ разозлил, вылетел из двух турниров, ещё в чемпионате вниз падают.
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:57
где там неадекват который везде 58ит Роналду
и здесь он виноват в неудачах Юве видимо
а не клуб такой
112910415
112910415
вчера в 20:35
и снова тревожно стало
Муслим90
Муслим90
вчера в 20:20
Как же они достали...один Юве виноват. Другие белые и пушистые. Да если проверить , то у всех клубов можно найти махинации с деньгами.
dok66
dok66
вчера в 20:03
Если конечно Ювентус отберется в ЛЧ .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:55
Обычно так и бывает...
Но во главе должно стоят решение суда, не заинтересованного ведомства.
sova147
sova147
вчера в 19:19
До лета ждать осталось не долго. Наступило Смутное время для Ювентуса....
lotsman
lotsman
вчера в 19:14
Никак не могут отстать от бедных туринцев.
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:01
Если Зидан придёт в Ювентус, этот никто не тронет, надеемся.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 18:58
Зато Зенит раньше обходил финансовый фэйрплей с помощью кучи спонсорских компаний дочек газпрома, Алексеев за полтинник, а теперь можно не скрываться
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:53
Да уж только вернули очки и на тебе следующая фишка прилетела
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