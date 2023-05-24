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Женская сборная России в сентябре сыграет на турнире развития УЕФА

вчера, 13:58

Женская сборная России сыграет в сентябре на турнире развития под эгидой УЕФА среди футболисток 2009 года рождения. Об этом рассказал старший тренер женской молодежной национальной команды Валентин Гавва.

Наступила ли оттепель во взаимоотношениях с УЕФА, если сборная России принимает участие в турнирах развития? Скажу, что это вопрос к нашему руководству, об их взаимодействиях с УЕФА, мы просто очень рады, что участвуем в различных турнирах. Участвуем сейчас, в турнире в Бангладеш, что было тоже под эгидой УЕФА. Пусть мы играли в Азии, но УЕФА делегировал нас на этот турнир.

Также мы рады, что в сентябре нас ждет еще один турнир развития по 2009 году рождения, там уже будут совсем другие команды. Там уже будут Словения, Сербия, поэтому мы рады, что продвигаемся в этом направлении. Конечно, все девочки хотят играть, реализовываться на европейской арене, все хотят показывать себя, для футболистов и спортсменов это очень важно.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:19
Это как в советские времена турнир памяти Валентина Гранаткина. Я любил его смотреть, потому что он проводился зимой, в манежах ЦСКА и Спартака. Зимой футбола особенно не хватает. Из турнира Гранаткина я узнал Дмитрия Харина, Игоря Добровольского, Сергея Кирьякова и других игроков...
Девчата молодцы!
drug01
drug01 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:18
Будем надеяться на лучшее
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:15
Что то туго идет реализация задумок по линии УЕФА...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:47
Для девчонок 13-14 лет могли бы придумать альтернативное название "Женской сборной"
shlomo
shlomo
вчера в 14:25
До сентября еще много времени, могут и передумать и не разрешить...
Гость
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