Женская сборная России в сентябре сыграет на турнире развития УЕФА

Женская сборная России сыграет в сентябре на турнире развития под эгидой УЕФА среди футболисток 2009 года рождения. Об этом рассказал старший тренер женской молодежной национальной команды Валентин Гавва.

Наступила ли оттепель во взаимоотношениях с УЕФА , если сборная России принимает участие в турнирах развития? Скажу, что это вопрос к нашему руководству, об их взаимодействиях с УЕФА , мы просто очень рады, что участвуем в различных турнирах. Участвуем сейчас, в турнире в Бангладеш, что было тоже под эгидой УЕФА . Пусть мы играли в Азии, но УЕФА делегировал нас на этот турнир.

Также мы рады, что в сентябре нас ждет еще один турнир развития по 2009 году рождения, там уже будут совсем другие команды. Там уже будут Словения, Сербия, поэтому мы рады, что продвигаемся в этом направлении. Конечно, все девочки хотят играть, реализовываться на европейской арене, все хотят показывать себя, для футболистов и спортсменов это очень важно.