УЕФА следит за ситуацией вокруг ареста главы Украинской ассоциации футбола

В пресс-службе УЕФА сообщили, что в организации следят за ситуацией вокруг ареста Андрея Павелко, отстранённого от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Павелко входит в состав исполнительного комитета УЕФА.
УЕФА следит за ситуацией и находится на связи с УАФ. Мы твёрдо убеждены, что презумпция невиновности любого лица должна соблюдаться, поэтому у нас пока нет дальнейших комментариев.
Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Львова постановил заключить функционера под стражу на 60 суток.
В ноябре 2022 года суд арестовал Павелко в связи с обвинениями в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Позже Павелко вышел на свободу после внесённого УАФ залога в размере около 9,9 млн гривен.
Надо ещё проверить каким порошком они линии посыпали... наверное тоже, ну очень дорогим.
Надо ещё проверить каким порошком они линии посыпали... наверное тоже, ну очень дорогим.
Бред, говорю как человек- регулярно смотревший игры ЧУ!!!
Бред, говорю как человек- регулярно смотревший игры ЧУ!!!
За Павелко, действительно водится немало всякого разного, надо признать. Но если говорить о финансовых преступлениях разного рода на Украине, то надо всех украинских чиновников пересажать.
Но Шахте Павелко не помогал. Просто в Шахтере руководство дальновидное и мудрое, умеющее работать, а команда Шахтер, её футболисты- дорожат Честью клуба!
Перед началом прошедшего сезона на Украине, 90% дорогущих наёмников Шахтера сбежало из команды, но Шахта, несмотря на это, все-равно стала чемпионом страны- с новым молодым составом и тренером, хотя все специалисты отдавали предпочтение киевлянам у которых был самый сильный и опытный состав!!!
За Павелко, действительно водится немало всякого разного, надо признать. Но если говорить о финансовых преступлениях разного рода на Украине, то надо всех украинских чиновников пересажать.
Но Шахте Павелко не помогал. Просто в Шахтере руководство дальновидное и мудрое, умеющее работать, а команда Шахтер, её футболисты- дорожат Честью клуба!
Перед началом прошедшего сезона на Украине, 90% дорогущих наёмников Шахтера сбежало из команды, но Шахта, несмотря на это, все-равно стала чемпионом страны- с новым молодым составом и тренером, хотя все специалисты отдавали предпочтение киевлянам у которых был самый сильный и опытный состав!!!