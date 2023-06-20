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УЕФА следит за ситуацией вокруг ареста главы Украинской ассоциации футбола

вчера, 13:57

В пресс-службе УЕФА сообщили, что в организации следят за ситуацией вокруг ареста Андрея Павелко, отстранённого от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Павелко входит в состав исполнительного комитета УЕФА.

УЕФА следит за ситуацией и находится на связи с УАФ. Мы твёрдо убеждены, что презумпция невиновности любого лица должна соблюдаться, поэтому у нас пока нет дальнейших комментариев.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Львова постановил заключить функционера под стражу на 60 суток.

В ноябре 2022 года суд арестовал Павелко в связи с обвинениями в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Позже Павелко вышел на свободу после внесённого УАФ залога в размере около 9,9 млн гривен.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 17:33, ред.
Павелко- такой же НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ в Украине, как когдато В.Колосков в СССР.
За Павелко, действительно водится немало всякого разного, надо признать. Но если говорить о финансовых преступлениях разного рода на Украине, то надо всех украинских чиновников пересажать.
Но Шахте Павелко не помогал. Просто в Шахтере руководство дальновидное и мудрое, умеющее работать, а команда Шахтер, её футболисты- дорожат Честью клуба!
Перед началом прошедшего сезона на Украине, 90% дорогущих наёмников Шахтера сбежало из команды, но Шахта, несмотря на это, все-равно стала чемпионом страны- с новым молодым составом и тренером, хотя все специалисты отдавали предпочтение киевлянам у которых был самый сильный и опытный состав!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:38
Это лучше чем +4.7 и дождь за шиворот)
И в футбол не поиграть)
f9n9muh4rjcb
f9n9muh4rjcb
вчера в 16:37
Отстранить от международных матчей сборную и клубы
Capral
Capral
вчера в 16:33, ред.
Если Павелко поcадят- больше всех обрадуются болелы киевского Динамо, которые во всех своих неудачах, уже много лет винят именно Повелко, который, якобы, всячески помогает Шахтеру.

Бред, говорю как человек- регулярно смотревший игры ЧУ!!!
альсато
альсато ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 15:58
как ее вырастить (натуральную) если в эту зиму было -47 по цельсию)))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:45
Мало, мну уже трижды!
Отвлекает от КП, поэтому сбои)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:05
"Покрытие от «ФФУ Продакшн» стоит дороже, чем у других европейских производителей (16-18 евро против 12-14 евро за м²)"

Надо ещё проверить каким порошком они линии посыпали... наверное тоже, ну очень дорогим.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:55
Надо было натуральную траву выращивать, покровителей бы больше было.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:42
Вор должен сидеть в тюрьме
альсато
альсато
вчера в 14:16
"по производству исскуственной травы"))))))....четыре раза на год -косим!)))))
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