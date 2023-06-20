УЕФА следит за ситуацией вокруг ареста главы Украинской ассоциации футбола

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вчера, 13:57

В пресс-службе УЕФА сообщили, что в организации следят за ситуацией вокруг ареста Андрея Павелко, отстранённого от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Павелко входит в состав исполнительного комитета УЕФА .

УЕФА следит за ситуацией и находится на связи с УАФ. Мы твёрдо убеждены, что презумпция невиновности любого лица должна соблюдаться, поэтому у нас пока нет дальнейших комментариев.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Львова постановил заключить функционера под стражу на 60 суток.

В ноябре 2022 года суд арестовал Павелко в связи с обвинениями в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Позже Павелко вышел на свободу после внесённого УАФ залога в размере около 9,9 млн гривен.