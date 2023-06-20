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Гол Головина — в числе претендентов на звание лучшего в сезоне Лиги 1

вчера, 09:20

Лига 1 опубликовала претендентов на лучший гол сезона 2022/23.

В список попали: Лионель Месси (ПСЖ), Адам Унас («Лилль»), Алексис Санчес («Марсель»), Александр Головин («Монако»), Билаль Браими («Ницца»), Бирама Туре («Осер») и Бенжамен Буриго («Ренн»).

У россиянина на награду претендует гол, забитый в матче 17-го тура чемпионата с «Брестом» 1 января. Форвард после обыгрыша соперника перед штрафной отправил мяч в верхний угол ворот.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 13:42
Редко да метко.
DraKoshka
DraKoshka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:34
Кариус непобедим... ;)
альсато
альсато ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:16
да я уже давно оставил ВСЕХ в покое!!!...высаживаю на даче бархатцы-их же и нюхаю!))))...но нет нет..меня, время от времени, Спартаковцы провоцируют)))))...
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:13
ну а чего ты хочешь?))))..лазер -действует только на того-у кого 100% зрение!...я же играл -при -4, 5 -ной!...не видел ни своих , ни чужих, ни ворот!))))
Futurista
Futurista ответ альсато (раскрыть)
вчера в 11:43, ред.
Про эту бабочку вспомним?))...оставьте уже в покое Филимонова...

25процентный клоун
25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
вчера в 11:38
Крою автоголом Игоря в матче со шпорами и его ляпами с лазерной указкой)))
А Филя чемпион мира))
альсато
альсато ответ Готлиб (раскрыть)
вчера в 11:05
может и подвели))))...бил то от бровки -шевченко)))))...так то -Филя и чемпион мира , и евролиги и межконтинетального кубка по пляжному футболу!....но все это уже случилось-после БАБОЧКИ!!!
Готлиб
Готлиб ответ альсато (раскрыть)
вчера в 10:52
Филимонов 12ник, которого нервы тогда подвели. Сам себе привёз.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:50
Как же без Месси в списке его везде пихают все награды ему отдают
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге
вчера в 10:48
1 января отдыхать надо, а они в футбол играют.
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 10:41
ну здесь я с Тобой поспорю)))))...у меня есть вариант-еще..гол имени..Сани Филимонова))))...Что скажешь?)))))
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:34
А лучший пеналь Месси,разве не входит!! Ведь должен быть!!
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:24
Головин)...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
вчера в 10:24
А автогол именем Сергея Игнашевича)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:31
Кто то может представить итоговый список где Месси будет стоять за Головиным?
альсато
альсато
вчера в 09:29
Гол ГОЛОВИНА!)))))....лично я знаю только один гол, который имеет право-называться именем владельца!-это на чемпионате мира-86-ть, когда Диего (Марадона) прошел и своих, и чужих -и забил!!!...все остальное (после того) не имеет НИКАКОГО значения!!!))))
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