Гол Головина — в числе претендентов на звание лучшего в сезоне Лиги 1

1687242027

вчера, 09:20

Лига 1 опубликовала претендентов на лучший гол сезона 2022/23.

В список попали: ( ПСЖ ), («Лилль»), («Марсель»), («Монако»), («Ницца»), («Осер») и («Ренн»).

У россиянина на награду претендует гол, забитый в матче 17-го тура чемпионата с «Брестом» 1 января. Форвард после обыгрыша соперника перед штрафной отправил мяч в верхний угол ворот.