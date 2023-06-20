Гол Головина — в числе претендентов на звание лучшего в сезоне Лиги 1

Лига 1 опубликовала претендентов на лучший гол сезона 2022/23.
В список попали: Лионель Месси (ПСЖ), Адам Унас («Лилль»), Алексис Санчес («Марсель»), Александр Головин («Монако»), Билаль Браими («Ницца»), Бирама Туре («Осер») и Бенжамен Буриго («Ренн»).
У россиянина на награду претендует гол, забитый в матче 17-го тура чемпионата с «Брестом» 1 января. Форвард после обыгрыша соперника перед штрафной отправил мяч в верхний угол ворот.
https://www.youtube.com/watch?v=2NQ9lhRe5T0
А Филя чемпион мира))
А Филя чемпион мира))