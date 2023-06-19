Хесус Навас — единственный победитель чемпионата мира, Евро и Лиги Наций

Сборная Испании обыграла сборную Хорватии и стала обладателем трофея Лиги Наций.
Таким образом, защитник испанцев Хесус Навас стал первым футболистом в истории, который выиграл чемпионат мира (2010), Евро (2012) и Лигу Наций.
Сборная Испании обыграла сборную Хорватии и стала обладателем трофея Лиги Наций.
Таким образом, защитник испанцев Хесус Навас стал первым футболистом в истории, который выиграл чемпионат мира (2010), Евро (2012) и Лигу Наций.
За веру, царя и отечества !)
За веру, царя и отечества !)