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Хесус Навас — единственный победитель чемпионата мира, Евро и Лиги Наций

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Storm-Shadow
Storm-Shadow
вчера в 20:02
А Бускетс разве не получал тоже все три трофея
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:38
Заслужил..
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 10:34
Мои поздравления, капитан!
ОПС
ОПС
вчера в 09:39
Такое нескоро кто то превзойдет. Не стыдно будет Навасу вешать бутсы на гвоздь после окончания футбольной карьеры.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:30
Мои поздравления товарищу Навасу !
За веру, царя и отечества !)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:27
Еще бы Олимпийские игры сюда добавить.
shlomo
shlomo
вчера в 09:26
Невероятное достижение Хесуса Наваса!!!! Браво!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:17
Не лыком шит парень, очень достойная футбольная карьера.
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