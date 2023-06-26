Сборная России может сыграть в новой форме следующей весной

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вчера, 16:20

Генеральный секретарь РФС рассказал, когда сборная России может сыграть в новой форме, которую изготовит новый технический партнёр — компания Jogel.

Работа над новой формой сборной России по футболу уже идёт. Думаю, что она будет представлена в марте 2024 года. Планируется, что сборная сыграет мартовские товарищеские матчи в этой форме. Поэтому очевидно, что перед первой игрой наши службы проработают этот вопрос и мы сделаем красивую презентацию формы специально под сборную России.

Российский футбольный союз подписал контракт с Jogel до 2026 года во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По соглашению, новую экипировку должны получить 27 национальных команд России разных возрастов.

Немецкая компания Adidas, которая ранее была партнёром организации, приостановила сотрудничество 1 марта 2022 года.