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Сборная России может сыграть в новой форме следующей весной

вчера, 16:20

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда сборная России может сыграть в новой форме, которую изготовит новый технический партнёр — компания Jogel.

Работа над новой формой сборной России по футболу уже идёт. Думаю, что она будет представлена в марте 2024 года. Планируется, что сборная сыграет мартовские товарищеские матчи в этой форме. Поэтому очевидно, что перед первой игрой наши службы проработают этот вопрос и мы сделаем красивую презентацию формы специально под сборную России.

Российский футбольный союз подписал контракт с Jogel до 2026 года во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По соглашению, новую экипировку должны получить 27 национальных команд России разных возрастов.

Немецкая компания Adidas, которая ранее была партнёром организации, приостановила сотрудничество 1 марта 2022 года.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:37
Наконец то....
Теперь Дзюба к Карпину точно придёт в сборную проситься....
vcscptgay5wa
vcscptgay5wa
вчера в 18:25
Мы и на старую форму согласны, лишь бы сборная вообще играла
Vadik
Vadik
вчера в 17:17
Не важно какую форму сборная приобретёт. Важно какую она обретёт!
jca2dxa88at6
jca2dxa88at6
вчера в 16:25
Теперь мы в новой форме всех обыграем
salleeh
salleeh
вчера в 16:25
Стесняюсь спросить, а с кем…?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:24
Лишь бы форма у игроков была в норме...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:23
Почти , через год возможно она будет не совсем новая.)))
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