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РФС взял курс на импортозамещение

вчера, 13:16

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация взяла курс на импортозамещение в ряде сфер.

Переговоры велись и с другими компаниями, всех называть не буду, чтобы никого не обидеть. В результате неформального тендера мы выбрали Jogel. Что касается импортозамещения, этот курс взят, это касается и программного обеспечения, и IT-решений. На конференции у нас был представлен слайд, посвященный отечественным решениям, которые могут представлять клубам и академиям соответствующую футбольную аналитику.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 19:59
Давно пора что-нибудь свое разработать
Futurista
Futurista
вчера в 16:16
Спартак представил новую импортозамещенную форму...
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 16:13
Такими особенно получается удар "сухой лист"....
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:09
Это лицо на слуху, при деле, а вот Эдуард мну считал ушел в туман навечно... Ан нет...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:05
А Ротенберг все помним что сделал с "Динамо". Могильщики хорошие.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:28
РФС взял курс на импортозамещение.

Не менее интересная информация появилась после вчерашнего дня, стало известно кто будет в каюте исполкома РФС!
В четверг, на конференции в Москве, приняли новых членов в исполнительный комитет вышеуказанной организации.
Новыми членами исполкома РФС стали президент РПЛ Александр Алаев, президент ФНЛ Наиль Измайлов, президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг, представитель от общественной организации «Региональная спортивная федерация футбола Санкт‑Петербурга» Николай Голубев, генеральный директор ФК «Ахмат» Ахмед Айдамиров, президент межрегиональной ассоциации общественных объединений «Союз федераций футбола «Центр» Эдуард Малый и президент региональной общественной организации «Московская федерация футбола» Александр Старцев.
Кроме того, по специальной квоте в исполком РФС вошел глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.
Все известные люди, но обращает на себя Эдуард Малый ...
Это тот товарищ из Волгограда, который в свое время, за "примерное" судейство, с большим скандалом, был полностью отстранен от зеленой поляны как арбитр....
lotsman
lotsman
вчера в 15:14
Статья для любителей посоревноваться в уровне "интеллекта".
Garrincha58
Garrincha58 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:05
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 14:57
    .
    Сп62
    Сп62 ответ adekvat (раскрыть)
    вчера в 14:56
    С футболистов и надо бы начинать.
    альсато
    альсато
    вчера в 14:56
    ничего не имею против, только-ЗА!...но при одном условии-импортозамещение должно быть не хуже и даже не на уровне, а ЛУЧШЕ!!!....почему то вспомнил 86-год, чемпионат мира (юниорский) по хоккею с мячом в швеции,...когда занял у всего тренерского штаба -300 крон, чтоб , через дорогу, купить коньки фирмы kossa!)))))))
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 14:55
    Наш ВАР не хуже.
    Tex
    Tex
    вчера в 14:39
    Неформальный тендер)))
    adekvat
    adekvat
    вчера в 14:34
    Футболистов тоже импортозаменят?
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 14:14
    .
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:13
    РФС взял курс на импортозамещение !
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 13:54
    А звериные штрафы в РПЛ никак не связаны с импортозамещением?
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 13:52
    Галимая форма, галимая техника, галимые игроки в галимой РПЛ))) Думаю, скоро чемпионат Люксембурга будет интереснее)))
    alexgurzan
    alexgurzan ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 13:52
    .
    LOpp
    LOpp
    вчера в 13:49
    импортозамещение бутс

    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 13:46
    Узнаю дюкова...опять все в свой карман...)))))
    drug01
    drug01 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 13:46
    Пусть работают а мы посмотрим результат!
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 13:36
    Когда вырастут игроки уровня звёзд?
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 13:34
    Опять пустые слова, ни о чем
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 13:31, ред.
    "РФС взял курс на импортозамещение".

    Я же говорил, что заказ OEM-продукции со своими лейблами в Китае и Пакистане назовут импортозамещением)хкак с Jogel)

    Если без шуток, то задача РФС в целом поднимать уровень отечественного футбола, а не заниматься "импортозамещением", а по этому мы последовательно движемся на дно.

    Да хоть бы ввезёнными по "параллельному импорту" Adidas'ами играли...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:26
    Главное чтобы вар не потеряли, вар наше всё ! 😜
    jhc6jh3jczun
    jhc6jh3jczun
    вчера в 13:25
    Вместо Малкома и Промеса теперь будут Мальков да Хромец
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 13:24
    jogel?
    мячи еще ладно
    а экипировка..это совсем плохо
    Гость
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