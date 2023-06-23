"РФС взял курс на импортозамещение".

Президент РФС заявил, что организация взяла курс на импортозамещение в ряде сфер.

Переговоры велись и с другими компаниями, всех называть не буду, чтобы никого не обидеть. В результате неформального тендера мы выбрали Jogel. Что касается импортозамещения, этот курс взят, это касается и программного обеспечения, и IT-решений. На конференции у нас был представлен слайд, посвященный отечественным решениям, которые могут представлять клубам и академиям соответствующую футбольную аналитику.