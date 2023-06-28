Тимоти Веа в течение 24 часов станет игроком «Ювентуса»

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вчера, 12:06

Американский полузащитник сегодня прибудет в Турин, чтобы пройти медицинское обследование для «Ювентуса». Ожидается, что в четверг игрок подпишет долгосрочный контракт. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

Напомним, Веа является игроком «Лилля» с лета 2019 года. За четыре сезоне в футболке «догов» 23-летний американец сыграл 107 игр, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.