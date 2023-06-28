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Тимоти Веа в течение 24 часов станет игроком «Ювентуса»

вчера, 12:06

Американский полузащитник Тимоти Веа сегодня прибудет в Турин, чтобы пройти медицинское обследование для «Ювентуса». Ожидается, что в четверг игрок подпишет долгосрочный контракт. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

Напомним, Веа является игроком «Лилля» с лета 2019 года. За четыре сезоне в футболке «догов» 23-летний американец сыграл 107 игр, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

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Все комментарии
sergey19881019
sergey19881019 ответ ram9q3xgwme6 (раскрыть)
вчера в 13:23
Спасибо. Исправили.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 12:27
Правый вингер, при необходимости может сыграть на флангах обороны (что, скорее всего, увидим неоднократно по ходу сезона, даже Кьезу Макс пытался переучить ;)). Не хрустальный вроде, пропускал чуть больше месяца по осени из-за травмы колена. По стате 8+8. Добро пожаловать, стоимость трансфера не будет давить.
w3t9ub9bjrdy
w3t9ub9bjrdy
вчера в 12:26
Президентских сынков в синьоре ещё явно не играло
ram9q3xgwme6
ram9q3xgwme6
вчера в 12:23
в течениИ 24 часов
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1354610/vea-timoti-yuventus 28.06.2023
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