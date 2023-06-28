Тимоти Веа в течение 24 часов станет игроком «Ювентуса»

Американский полузащитник Тимоти Веа сегодня прибудет в Турин, чтобы пройти медицинское обследование для «Ювентуса». Ожидается, что в четверг игрок подпишет долгосрочный контракт. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.
Напомним, Веа является игроком «Лилля» с лета 2019 года. За четыре сезоне в футболке «догов» 23-летний американец сыграл 107 игр, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1354610/vea-timoti-yuventus 28.06.2023
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1354610/vea-timoti-yuventus 28.06.2023