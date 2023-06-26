«Долгие годы в клубе тырили деньги». «Крылья Советов» закрывают кредиты, но растеряли удачу

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вчера, 14:35

Осинькина ждёт непростой сезон.

Губернатор Самарской области рассказал о воровстве

Дмитрий Азаров объяснил, откуда у «Крыльев Советов» огромные долги:

У нас долгие годы в клубе просто тырили деньги. Нанимали ветеранов за большие суммы, а отдавали почти бесплатно. У нынешнего финансового менеджмента просто потрясающие успехи, доходы растут каждый год.

Нерационально расходовали бюджетные средства, выводя часть денег на сторону? Жаль, что никто не наказан. «Крылья Советов» пострадали, за десять лет трижды вылетали в Первую лигу. Всегда удавалось сразу вернуться, но о стабильности могли только мечтать.

Нужно закрывать кредиты, чтобы сохранить право называться «Крыльями Советов», а не объявлять о банкротстве и начинать с нуля. Именно об этом говорил губернатор Азаров, когда напомнил о погашенных кредитах в размере 700 миллионов рублей.

Еще в 2011-м взяли в долг миллиард рублей. Никто не собирался их отдавать, набежали проценты почти в таком же размере, а клуб принадлежал оффшорной структуре. Областной министр Степнова предлагала «обнулить» контору, но ей не разрешили.

На пике долги клуба составляли два миллиарда рублей. Вряд ли отдали всё до последнего рубля. Зато понятно, почему агент Павел Андреев так активно передает своих клиентов из «Крыльев Советов» в другие команды – клубу выгодно зарабатывать на трансферах.

Зиньковский, Глушенков и Пиняев помогли спасти клуб

В прошлом сезоне потратили на новичков почти 8 миллионов евро, а продали контрактов на 10,5 миллионов. За сезон до этого за счет расставания с Сергеевым и Пруцевым получили почти 4 миллиона евро. Пригласили ряд игроков за 10 миллионов рублей, а продали за 200 миллионов.

Лишь раз в своей истории «Крылья Советов» потратили на новичков больше, чем в прошлом сезоне, когда подписывали Иванова, Савина и Ярошика. Прошло полтора десятилетия, цены заметно изменились, но спасти клуб смогут только новые удачные сделки, так как прибыль клуба подросла.

Подписание Глушенкова у «Спартака» за 1,5 миллиона евро уже себя оправдало. Форвард ушел в «Локомотив» за 2,6 миллиона евро. В «Крыльях Советов» мечтают в будущем работать без выгодного для агента пункта о фиксированных отступных, поскольку Андреев его раньше включал.

Посредник пользовался уязвимым финансовым положением середняка. Зиньковский, Сарвели, Коваленко и Пиняев могли принести самарцам больше денег, но и так выручили команду своими трансферами. Если раньше деньги исчезали, то теперь видна их работа на благо клуба.

Речь не только о заметных продажах, хотя эта серия стартовала еще со сделки по Соболеву за 4,5 млн евро со «Спартаком», но и о правильных подписаниях. Только если скауты уже знают, кем заменить бывших лидеров, «Крылья Советов» сохранят боеспособную команду.

В каждом сезоне радовали удачными покупками

Перевели половину «Чертаново» за копейки в Самару. Сарвели, Витюгов, Пруцев, Горшков, Солдатенков, Ежов, Цыпченко и Ломаев из подмосковного клуба. Миграция в стиле резервистов «Зенита» в «Сочи» несколько лет назад. В финансовом смысле получилось удачное усиление.

Также повезло забрать за 200 тысяч евро нападающего «Торпедо» Сергеева. Теперь Иван чемпион страны в составе «Зенита». Пиняев тоже достался именно «Крыльям Советов», хотя у юного футболиста хватало предложений еще до трансфера в «Локомотив». На сделке по Пруцеву заработали.

Голландца Бейла нашли за 200 тысяч евро, а сейчас это один из лучших правых латералей в РПЛ . Его уход принесет деньги. Коваленко забрали из «Чертаново» за смешные для РПЛ 30 тысяч евро, а затем отдали в «Сочи» в 20 раз дороже. Гарре и Писарский могут быть новыми удачными покупками клуба.

Как и Евгеньев, который пришел из «Динамо» за 25 тысяч евро. Появилась информация, что москвичи могут вернуть Романа, но заплатят намного больше. Рыночная стоимость молодого защитника оценивается в 3 миллиона евро, Павел Андреев, конечно, умеет совершать выгодные ему трансферы.

Также агент хочет увидеть в «Локомотиве» защитника Солдатенкова. Шумиха означает желание посредника передать в другие клубы парочку клиентов из «Крыльев Советов». Все футболисты, даже если речь не о клиентах Андреева, помогают самарской команде отдавать долги, когда растут в цене.

Пора конвертировать яркий футбол в результат

Не будет ли отката в зону вылета? После восьмого места стали двенадцатыми. Фиксируем рекордную для сезона разницу между реальными очками и ожидаемыми. Команда Осинькина могла набрать на 10 пунктов больше, финишировав в таблице на седьмом месте, опередив «Ахмат» и «Ростов».

Но очки не выдают согласно статистике. Писарского весной подвела меткость, а потеря Глушенкова сказалась на организации атак. Теперь о своем будущем задумались Ломаев, Ежов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Гарре и Горшков. Всех одновременно не отпустят, но интересно дождаться покупок.

Нельзя вечно менять состав без потери качества. Но за счет давних продаж вложились в неплохих новичков год назад. Сейчас достаточно удачных сделок по Евгеньеву, Солдатенкову и Ломаеву, чтобы можно было обновить состав. Дальше будут набивать цену Бейлу, Гарре и Писарскому.

При оценке на дистанции это настоящий конвейер. За счет талантов Осинькина, который пока никуда не уходит, у самарского футбола есть будущее. Но очень важно попрощаться с невезучестью, ведь из РПЛ вылетали даже «Динамо» и «Рубин» с куда более внушительными составами.

Два удачных сезона ничего не значат. Соперники обязательно будут проверять «Крылья Советов» на наличие слабых мест в составе, особенно если летом попрощаются с самым талантливым из голкиперов и сразу двумя центральными защитниками. Надежда пока на голы Писарского и Гарре.

Вот только симпатичную игру надо соединить с хорошими результатами. «Крылья Советов» раззадорили фанатов, теперь публике будет мало успешной борьбы за выживание, потому что даже на фоне потерь Осинькин сохранил организацию игры. Самарцы могли быть выше двенадцатого места в таблице.