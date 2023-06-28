Ненахов рассказал, как «Локомотив» готовится к новому сезону

Защитник рассказал о подготовке «Локомотива» к новому сезону российской Премьер-Лиги.

Нормально, две недели отдохнули. Некоторые команды чуть больше отдыхали. Но у нас такой цикл, что первая неделя очень тяжёлая. Нам нужно было собраться чуть раньше, чтобы было чуть меньше травм. Нужно лучше подготовиться. Без разницы, где проводить сборы. В Москве лето, шикарная погода. Тренироваться одно удовольствие.

Первая неделя жёсткая, набираем нагрузку. С поля выползали, но всё нормально. Прошлым летом не было таких нагрузок. Тогда вообще не было нагрузок. Сейчас большая работа на физику, чтобы был плацдарм в новом сезоне. Не хотим ничего загадывать.