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Ненахов рассказал, как «Локомотив» готовится к новому сезону

вчера, 12:25

Защитник Максим Ненахов рассказал о подготовке «Локомотива» к новому сезону российской Премьер-Лиги.

Нормально, две недели отдохнули. Некоторые команды чуть больше отдыхали. Но у нас такой цикл, что первая неделя очень тяжёлая. Нам нужно было собраться чуть раньше, чтобы было чуть меньше травм. Нужно лучше подготовиться. Без разницы, где проводить сборы. В Москве лето, шикарная погода. Тренироваться одно удовольствие.

Первая неделя жёсткая, набираем нагрузку. С поля выползали, но всё нормально. Прошлым летом не было таких нагрузок. Тогда вообще не было нагрузок. Сейчас большая работа на физику, чтобы был плацдарм в новом сезоне. Не хотим ничего загадывать.

Напомним, новый сезон российской Премьер-Лиги стартует 21 июля.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:15
Оптимистическое настроение, это хорошо...
Но что с усилением состава?
y58yajewz2j6
y58yajewz2j6
вчера в 12:27
О индивидуальной программе Рукаку можно поподробней
Гость
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