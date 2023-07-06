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Ренато Тапиа близок к переходу в «Лион»

вчера, 13:55

Полузащитник «Сельты» и сборной Перу Ренато Тапиа близок к тому, чтобы стать игроком «Лиона».

Сумма трансфера составит 5 миллионов евро. У 27-летнего перуанца остался год по контракту с «Сельтой». Его уход уже был в планах испанского клуба на это лето, так как в последние полтора года в Виго Тапиа всё меньше чувствовал себя ключевым игроком и в его подписании было заинтересовано большое количество клубов. Фактически, «Порту» уже пытался приобрести полузащитника в конце прошлого сезона.

В минувшем сезоне Тапиа сыграл 29 игр и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 6 миллионов евро.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:05
Для фермеров из Лиона нормальный вариант.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 14:04
А кроме ЖК он больше никакими результативными действиями не проявил себя? ... и зачем тогда он нужен Лиону?
Гость
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