«Реал» согласовал контракт с Мбаппе .

«Реал» продолжает попытки заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
По данным источника, мадридский клуб договорился с форвардом об условиях личного контракта. «Сливочные» согласовали с футболистом 5-летний контракт на 50 млн евро в год. Соглашение будет действовать как этим летом, так и следующим.
В идеале «Реал» не стал бы подписывать Мбаппе этим летом, потому что в случае его бесплатного перехода клубу не пришлось бы платить около 200 млн евро.
Ну а так что, ожидаемо, Флорентино хочет уйти красиво, оставив за собой целое наследие в виде обновленного и самого современного стадиона и одну из сильнейших команд в мире, Мбаппе - один из лучших игроков в мире + сильная медийная личность это конечно то, что нужно Мадриду со всех точек зрения, как с футбольной, так и с коммерческой.
Суть в принципе понятна. Мбаппе остается в ПСЖ. Дезморалит всю обстановку, доит до последнего катарцев. А следующим летом уйдёт туда где отсыпят больше ему и его маме. И не обязательно в Мадрид....
Ну а так что, ожидаемо, Флорентино хочет уйти красиво, оставив за собой целое наследие в виде обновленного и самого современного стадиона и одну из сильнейших команд в мире, Мбаппе - один из лучших игроков в мире + сильная медийная личность это конечно то, что нужно Мадриду со всех точек зрения, как с футбольной, так и с коммерческой.
Суть в принципе понятна. Мбаппе остается в ПСЖ. Дезморалит всю обстановку, доит до последнего катарцев. А следующим летом уйдёт туда где отсыпят больше ему и его маме. И не обязательно в Мадрид....
Вообще, какого черта белая женщина смеет вмешивать свои личные интересы касательно трудового контракта темнокожего, это самый настоящий расизм!
Или она думает, что раз переспала с негром, то теперь ей всё можно?!
Позорище белой обезьяне!
Вообще, какого черта белая женщина смеет вмешивать свои личные интересы касательно трудового контракта темнокожего, это самый настоящий расизм!
Или она думает, что раз переспала с негром, то теперь ей всё можно?!
Позорище белой обезьяне!