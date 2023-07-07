«Реал» согласовал контракт с Мбаппе .

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вчера, 13:26

«Реал» продолжает попытки заполучить нападающего ПСЖ .

По данным источника, мадридский клуб договорился с форвардом об условиях личного контракта. «Сливочные» согласовали с футболистом 5-летний контракт на 50 млн евро в год. Соглашение будет действовать как этим летом, так и следующим.

В идеале «Реал» не стал бы подписывать Мбаппе этим летом, потому что в случае его бесплатного перехода клубу не пришлось бы платить около 200 млн евро.