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«Реал» согласовал контракт с Мбаппе

вчера, 13:26

«Реал» продолжает попытки заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По данным источника, мадридский клуб договорился с форвардом об условиях личного контракта. «Сливочные» согласовали с футболистом 5-летний контракт на 50 млн евро в год. Соглашение будет действовать как этим летом, так и следующим.

В идеале «Реал» не стал бы подписывать Мбаппе этим летом, потому что в случае его бесплатного перехода клубу не пришлось бы платить около 200 млн евро.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:39
Слов нет Мбаппе один из лучших, но надо ли это Реалу
xajaks
xajaks
вчера в 19:05
Пока не перейдет не поверю...
Любoмир
Любoмир
вчера в 18:48
И так по как минимум по три новости в день про него... Рон по сравнению с ним скромняга парень....
bars098
bars098
вчера в 18:47
Ему надо перейти в МанСити
eleven LC
eleven LC
вчера в 16:40
С одной стороны Мбаппе один из лучших форвардов мира с другой стороны он жадный чувак с завышенным чсв
Как по мне в Реал идеально бы подошёл Холанд но это маловероятно в ближайшие пару лет!
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:08
А что не 100 или 200?
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:52
«Реал» согласовал контракт с Мбаппе .

Подробнее:
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:35
Не волнуйтесь, если вздумает перейти следующим летом, маманя всё равно запросит 200 пультов, как подписной бонус)
Вообще, какого черта белая женщина смеет вмешивать свои личные интересы касательно трудового контракта темнокожего, это самый настоящий расизм!
Или она думает, что раз переспала с негром, то теперь ей всё можно?!
Позорище белой обезьяне!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:26
Забавно наблюдать за этими денежными телодвижениями...
shlomo
shlomo
вчера в 14:10
Новая серия вышла....интересно сколько в этом сезоне серий?.....:))) От создателей "в Реал 2 раза не зовут", а в итоге зовут несколько раз в месяц....

Ну а так что, ожидаемо, Флорентино хочет уйти красиво, оставив за собой целое наследие в виде обновленного и самого современного стадиона и одну из сильнейших команд в мире, Мбаппе - один из лучших игроков в мире + сильная медийная личность это конечно то, что нужно Мадриду со всех точек зрения, как с футбольной, так и с коммерческой.

Суть в принципе понятна. Мбаппе остается в ПСЖ. Дезморалит всю обстановку, доит до последнего катарцев. А следующим летом уйдёт туда где отсыпят больше ему и его маме. И не обязательно в Мадрид....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:07
При любом раскладе Мбаппе сорвёт бабло при переходе. И не важно куда и с кого.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 13:45
В следующем году будет сага не меньше (а в этом трансфер маловероятен). Лягушонок с семьёй будут на этот раз Переса шантажировать по-полной, намекая, что, если подписной бонус космический не отвалит, они подпишут опять контракт с шейхами или другим клубом. Перес зря в это ввязался.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:33
Пока это лишь слухи.
Поверю, когда состоится переход.
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