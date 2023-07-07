Зарплата Жорди Альбы в «Интер Майами» сократится более чем в 10 раз

Защитник «Барселоны» Жорди Альба в ближайшее время перейдёт в «Интер Майами», за который будут выступать Серхио Бускетс и Лионель Месси.
По данным источника, заработная плата испанца составит не более 2 млн долларов за сезон. В «Барселоне» за последний год Альба получил 24 млн долларов.
Во всех лигах есть богатые клубы и бедные .
Сравнивать лигу в которой лучшие игроки Мира играют с Европой , где раскиданы по странам.
В Европе можно тоже самое сделать , как в Америке и создать одну лигу , где не будет гегемонов , а одни богатенькие клубы .
Многие же против «суперлиги» , но потом пишут про Американский спорт 😂😂😂
Во всех лигах есть богатые клубы и бедные .
Сравнивать лигу в которой лучшие игроки Мира играют с Европой , где раскиданы по странам.
В Европе можно тоже самое сделать , как в Америке и создать одну лигу , где не будет гегемонов , а одни богатенькие клубы .
Многие же против «суперлиги» , но потом пишут про Американский спорт 😂😂😂