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Зарплата Жорди Альбы в «Интер Майами» сократится более чем в 10 раз

вчера, 11:52

Защитник «Барселоны» Жорди Альба в ближайшее время перейдёт в «Интер Майами», за который будут выступать Серхио Бускетс и Лионель Месси.

По данным источника, заработная плата испанца составит не более 2 млн долларов за сезон. В «Барселоне» за последний год Альба получил 24 млн долларов.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:25
Не верю, не верю в здравый смысл
3ton
3ton ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:21
Гегемоны были в Америки и останутся.
Во всех лигах есть богатые клубы и бедные .
Сравнивать лигу в которой лучшие игроки Мира играют с Европой , где раскиданы по странам.
В Европе можно тоже самое сделать , как в Америке и создать одну лигу , где не будет гегемонов , а одни богатенькие клубы .
Многие же против «суперлиги» , но потом пишут про Американский спорт 😂😂😂
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Russia_4ever (раскрыть)
вчера в 15:51
Он набирает популярность быстро, и, вообще, амерам вроде всё равно, на что ходить, они там ходят как на семейные выезды просто или же с девушкой и т.п., там нет фанатов как таковых почти.
Russia_4ever
Russia_4ever ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:47
И еще у них никто не вылетает из лиги по итогам сезона. Интересный чемпионат. Но может отчасти из-за особенностей их турнира Соккер не такой популярный вид спорта в Штатах.
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 15:44
2 млн долларов за сезон как-то совсем приземленно)) Это же «всего» 15 млн руб в месяц
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:03
За что ему платили? Он же никчёмный игрок
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:48
офигеть, если это правда Альба получал 24 тогда сколько получал Месси???? наверное около 100
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:47
Всё остальное себе Месси забрал.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:34
Перестанет получать лишнее.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 12:31
Вряд ли, они кривоногому валлийскому гению около десятки платили за лавку)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:30
Ничего удивительного, учитывая, что в МЛС правила для всех клубов одни - только несколько футболистов могут быть выведены за границы потолка (и их зарплаты будут оплачиваться самим клубом), остальные должны получать - определённое число меньше 2 миллионов, остальные вроде меньше 450 тыс, и вот эти зарплаты оплачиваются самим МЛС.

"Интер" просто не может купить сколько угодно игроков и платить им сам зарплату, в МЛС такие правила, чтобы не было гегемонов, как и в других американских лигах.

Поэтому никакой болельщик в США не может считать, что болеет за "андердога", как в Европе, и чемпионы меняются чуть ли не каждый год везде.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:21
А за что он получал 24 млн , тот ещё вопрос. В условном Ювентусе бы офигели.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:06
Ничего удивительного в этом нет. Зато в МЛС могут быть очень много побочных бонусов ввиде контрактов, поощрений и т.д.
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