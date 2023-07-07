Зарплата Жорди Альбы в «Интер Майами» сократится более чем в 10 раз

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вчера, 11:52

Защитник «Барселоны» в ближайшее время перейдёт в «Интер Майами», за который будут выступать Серхио Бускетс и Лионель Месси.

По данным источника, заработная плата испанца составит не более 2 млн долларов за сезон. В «Барселоне» за последний год Альба получил 24 млн долларов.