Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс хочет перейти в ПСЖ.
По данным источника, форвард желает выступать именно за парижский клуб. Одна из причин в том, что за парижан играют несколько соотечественников Феликса.
«Атлетико» требует за своего игрока 100 млн евро, однако ПСЖ не готов платить такую сумму, хоть и заинтересован в переходе португальца.
Ну а так что, мне кажется, 100 миллионов за португальца никто не отдаст, талант огромный, но все таки не в Англии не в Испании он себя не показал на все 100%, не хотелось чтобы стал вторым Ренато Саншешом. "Матрасников" развели, на приличную сумму с Жоао, теперь они думают, что смогут также развести кого-то другого или других. Вряд-ли ПСЖ заплатит 100 млн евро, даже клубы из СА, откажутся от трансфера Феликса за такую сумму.
Ну а так что, мне кажется, 100 миллионов за португальца никто не отдаст, талант огромный, но все таки не в Англии не в Испании он себя не показал на все 100%, не хотелось чтобы стал вторым Ренато Саншешом. "Матрасников" развели, на приличную сумму с Жоао, теперь они думают, что смогут также развести кого-то другого или других. Вряд-ли ПСЖ заплатит 100 млн евро, даже клубы из СА, откажутся от трансфера Феликса за такую сумму.
Фелиш конечно жк фигурв неоднозначная, но я бы не стал ставить на нем крест.... его переход в Атлетико изначально был ошибкой, т.к во-первых стилистически ну это вообще не его команда, а во-вторых, психологически он небыл готов к такому переходу, на него стала давить та сумма и ожидания от клуба, болельщиков и т.д.....
Аренда в Челси немного преобразила его, хотя и тут была выбранно не самая лучшая команда для перезагрузки! В Челси того отрезка был полный хаос, полный бордак, и ни один игрок не достоин был носить футболку Челси! Возможно, если Фелиш перейдет в более организованную команду,то и его игра пойдет в гору, но вот проблема еще в том, что матрасники ххотят отбить максимум суммы которая была в свое время отдана за игрока....
Фелиш конечно жк фигурв неоднозначная, но я бы не стал ставить на нем крест.... его переход в Атлетико изначально был ошибкой, т.к во-первых стилистически ну это вообще не его команда, а во-вторых, психологически он небыл готов к такому переходу, на него стала давить та сумма и ожидания от клуба, болельщиков и т.д.....
Аренда в Челси немного преобразила его, хотя и тут была выбранно не самая лучшая команда для перезагрузки! В Челси того отрезка был полный хаос, полный бордак, и ни один игрок не достоин был носить футболку Челси! Возможно, если Фелиш перейдет в более организованную команду,то и его игра пойдет в гору, но вот проблема еще в том, что матрасники ххотят отбить максимум суммы которая была в свое время отдана за игрока....