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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Жоау Феликс хочет перейти в ПСЖ

вчера, 10:57

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс хочет перейти в ПСЖ.

По данным источника, форвард желает выступать именно за парижский клуб. Одна из причин в том, что за парижан играют несколько соотечественников Феликса.

«Атлетико» требует за своего игрока 100 млн евро, однако ПСЖ не готов платить такую сумму, хоть и заинтересован в переходе португальца.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 16:10
Из Атлетико точно надо бежать. Симеоне пытался перестроить игру команды, но ничего не вышло. Он просто не знает как использовать этого португальца.
A.S.A
A.S.A ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:29
Привычка называть его Фелишем😆
Помнишь, как зимой Артета хотел его к нам...интересно,что бы из этого вышло!?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:19
По мне он всё-таки просто ленив) Но ещё хочу заметить, что он всё-таки Феликс, в Youtube есть видео, где его спрашивают на пресс-конференции и он говорит, что он именно Феликс, а не Фелиш)
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:19
То,что матрасников развели на деньги это понятное дело, ну не стоит Жоау таких деннг, просто португальские клубы умеют отлично торговоть!!!
Фелиш конечно жк фигурв неоднозначная, но я бы не стал ставить на нем крест.... его переход в Атлетико изначально был ошибкой, т.к во-первых стилистически ну это вообще не его команда, а во-вторых, психологически он небыл готов к такому переходу, на него стала давить та сумма и ожидания от клуба, болельщиков и т.д.....
Аренда в Челси немного преобразила его, хотя и тут была выбранно не самая лучшая команда для перезагрузки! В Челси того отрезка был полный хаос, полный бордак, и ни один игрок не достоин был носить футболку Челси! Возможно, если Фелиш перейдет в более организованную команду,то и его игра пойдет в гору, но вот проблема еще в том, что матрасники ххотят отбить максимум суммы которая была в свое время отдана за игрока....
galem72
galem72
вчера в 12:14
ЛаЛига или Лига1 — вполне подходящий вариант для Феликса. Просто контровый АтМ совершенно не подходит для него. О силовой АПЛ и речи быть не может, это не его уровень.
FenixSL
FenixSL ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:12
псж прям идеальный клуб для таких деятелей, да)
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:12
Достаточно забавно, что совсем не молодой Гризманн, заменой которому был Феликс сгонял в Барселону, растерял там форму, вернулся и всё равно выпнул "золотой актив" из основы в список "на продажу или аренда"...

Ну а так что, мне кажется, 100 миллионов за португальца никто не отдаст, талант огромный, но все таки не в Англии не в Испании он себя не показал на все 100%, не хотелось чтобы стал вторым Ренато Саншешом. "Матрасников" развели, на приличную сумму с Жоао, теперь они думают, что смогут также развести кого-то другого или других. Вряд-ли ПСЖ заплатит 100 млн евро, даже клубы из СА, откажутся от трансфера Феликса за такую сумму.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:10
Идеальный вариант для этого ленивого беспонтового форварда. Что топа из него не получится, уже давно стало понятно, но хоть "Бенфика" кого-то смогла развести)
ДСА
ДСА
вчера в 11:04
Кто хочет денег - хочет перейти в ПСЖ, а кто хочет больших денег, переходит в ПСЖ, а потом начинает ныть.
Гость
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