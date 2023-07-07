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Хесус Медина лично попросил отпустить его в «Спартак»

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Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov
сегодня в 06:53
Вчера "У Кузьмича" подтвердили переход Медины за 6 млн.,я не верил пока не прочитал и в других сайтах. Незнаю,нам это как поможет,но пока берём кота в мешке. Короче 50/50 как заиграет
Сп62
Сп62
вчера в 21:15
Армейцы не верили в переход Марио в Зенит, теперь не верят в переход Медины. Естественно, что это удар по престижу клуба. Но, что делать? Это жизнь. Прийдётся утереться и принять реальность.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:39
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов одобрил продажу Хесуса Медины в «Спартак».

«Клуб всегда стремился и далее будет стремиться принимать рациональные решения, нацеленные на укрепление клуба и команды. Как и говорилось в недавнем комментарии, есть предложения, соответствующие рынку и видению развития клуба, а есть несоответствующие. Всё достаточно просто. Трансферное окно на то и трансферное окно, что в нём могут совершаться сделки — в ту или иную сторону. Есть офферы на вход с нашей стороны, есть офферы и поступающие в клуб», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:04
Это говорю не я, а инсайдер Иван Карпов.
Mekail
Mekail
вчера в 18:40
А че это решил поменять шило на мыло...:)))))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:11
"И межклубные отношения для них вторичны..."
Да они для них СЕМЕРИЧНЫ! Даже близость съёмной квартиры к базе того,или иного клуба,важнее всякого патриотического клубного бреда,на который большинство подписываются,как на элемент декора в своём сортире.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:07
Меня,Медину,Федотов досталь!
Хозяин,пусти миня к Абаскаль!
makkie
makkie ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:45
Медина получает у вас 800 тыс евро? Ни за что не поверю. Там явно больше 1 млн
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:37, ред.
Я думаю он Спартаку не нужен , вот в зенит это да они всех собирают
25процентный клоун
25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:30
любой адекватный игрок давно убежал бы от конюха лысого, видимо парень разглядел безнадегу этого бездумного проекта.
но нам он не нужен, суповой набор
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:28
Ване лучшему сегодня опять переобуваться и оправдываться, рушится аомейская высокомерность на глазах
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:07
Инсайдер Иван Карпов пишет, что в СпаМе Медина будет получать в ДВА раза больше, чем в ЦСКА, т.е не 800 тысяч, а ОДИН миллион 600 тысяч. И если это так, то можно поверить в этот переход. Ведь леги рассматривают Россию, прежде всего, как место где можно заработать. И межклубные отношения для них вторичны.Ладно, будем ждать официальной информации.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:05
Ну если так, тогда наверное можно усилить главного конкурента.
Futurista
Futurista
вчера в 17:05, ред.
От Федота разбегаются все...сразу видно тренер топ)...
Медину Федот видимо даже с переводчиком не понимает...в Спартаке таких проблем с испанским не будет...
Говорят у Медины как то спросили: Как вам тренер Федотов? Медина ответил: Не знаю. Прыгает там что то, матерится...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:59
Я, кроме всего, оцениваю реальность.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:58
Для наших селекционеров -импотентов ,даже дохлая кошка сейчас в кайф . За такую сумму можно было бы найти что-нибудь посолиднее .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:57
Я тоже могу считать себя "источником, знакомым с ситуацией *Давайте рассуждать трезво, если такой трансфер возможен в принциме, то не в Спартак
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:57, ред.
Нет, не вброс.
Уже анонсируют 10 июля как день прохождения медосмотра. к этому же времени у нас должен подъехать Бонгонда. Так что сразу обоих в понедельник и объявят.

Анатолий, ты привык верить официальным источникам. Хорошо! И это правильно в общем-то. Но инсайды формируются как раз неофициально, и те, кто раньше времени даст информацию о переходе - очень ценится. И как раз такие источники сообщают о договорённостях перехода Медины в Спартак. И я им верю. А так ждём официальной информации. И посмотрим, кто прав окажется.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:54
«Когда руководство ЦСКА сообщило Федотову о желании Медины уйти в «Спартак», он ответил: «Продавайте, он мне не нужен», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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Даже не знаю, как к этому относится.
dadrail
dadrail
вчера в 16:51
Интересно девки пляшут... что то очень смахивает на утятину...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:51
Что-то хитро затаился начальник цеха по спортивной части. Пустили голубка громоотвода в лице Медины..Шапоклякис. Каждый второй матч результативный. Ага ещё а Спартак)). Хотите, чтобы ЕЛГ удавку на себе накинул!? И без мыла?).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:37
Люди верят даже надписям на заборах. Перелезают посмотреть, а там дрова..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:35
Ты же реалист и прекрасно понимаешь, что даже если этот трансфер и будет, то точно не в Спартак пор понятным причинам. А теперь новость еще от одного источникаЭкс‑футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил «РБ Спорт», что не верит в возможный переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

— Надо спросить у Медины, как он смотрит на этот возможный переход, — сказал Масалитин. — Мне кажется, это вброс. Маловероятно, что такой трансфер произойдет. По стилю он подходит «Спартаку», Медина техничный, но повторюсь, этот трансфер вряд ли произойдет.
Возможно кто то в Спартаке в этом и заинтересован, но такой трансфер практически исключен. Это вброс.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:31
Что с конями творится?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:27
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:27
    Я до сих пор не верю в этот переход.

    Но уже несколько разных источников подтверждают, в том числе те, которым я доверяю и которые на 90% попадают в яблочко. Просто так бы писать не стали. Тем более тема с переходом Медины в Спартак тянется не один месяц.

    И всё-таки, если трансфер случится, в выигрыше скорее всего окажетесь вы. Выручить 6 млн на Медину - хорошее достижение. Можно сразу усиление найти на пару позиций. Да и Федотов вздохнёт с облегчением ))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 16:19
    Макс, ты начал верить "источнику" ? Хочешь я тебе еще пару новостей кину?
    cska1948
    cska1948
    вчера в 16:18
    Если Медина ЛИЧНО попросил, то где видео или хотя бы прямая речь Медины? Их нет и НЕ будет!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:18
    Новость о том, что Медина попросил отпустить его в Спартак написана крупными буквами на заборе в Тарасовке. Написана по-испански. Так перевел на русский эту надпись "источник", знающий испанский язык.
    makkie
    makkie
    вчера в 16:16
    Это ж насколько нужно довести человека, чтобы он просил о трансфере в стан заклятого соперника? о_О

    Акинфеев наверное офигевает сейчас от всего, что происходит в цска.
    Гость
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