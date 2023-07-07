Хесус Медина лично попросил отпустить его в «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина близок к переходу в «Спартак».
По данным источника, футболист сам попросил руководство «армейцев» отпустить его в «Спартак».
Потенциальная сумма трансфера оценивается в 7,5 млн евро.
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина близок к переходу в «Спартак».
По данным источника, футболист сам попросил руководство «армейцев» отпустить его в «Спартак».
Потенциальная сумма трансфера оценивается в 7,5 млн евро.
Марио не хочет возвращаться в ЦСКА, а в Зенит без проблем... А это как?
Если честно, то Гинер такого никогда не допустил бы.
Это ещё раз доказывает, что Гинер даже уже не "свадебный генерал", а вообще никто.
Ну надеюсь Акинфеев никуда не собрался на болото?
Хотя Игорь это не руководство ЦСКА, он армеец до мозга костей.
Марио не хочет возвращаться в ЦСКА, а в Зенит без проблем... А это как?
Если честно, то Гинер такого никогда не допустил бы.
Это ещё раз доказывает, что Гинер даже уже не "свадебный генерал", а вообще никто.
Ну надеюсь Акинфеев никуда не собрался на болото?
Хотя Игорь это не руководство ЦСКА, он армеец до мозга костей.
Но уже несколько разных источников подтверждают, в том числе те, которым я доверяю и которые на 90% попадают в яблочко. Просто так бы писать не стали. Тем более тема с переходом Медины в Спартак тянется не один месяц.
И всё-таки, если трансфер случится, в выигрыше скорее всего окажетесь вы. Выручить 6 млн на Медину - хорошее достижение. Можно сразу усиление найти на пару позиций. Да и Федотов вздохнёт с облегчением ))
Но уже несколько разных источников подтверждают, в том числе те, которым я доверяю и которые на 90% попадают в яблочко. Просто так бы писать не стали. Тем более тема с переходом Медины в Спартак тянется не один месяц.
И всё-таки, если трансфер случится, в выигрыше скорее всего окажетесь вы. Выручить 6 млн на Медину - хорошее достижение. Можно сразу усиление найти на пару позиций. Да и Федотов вздохнёт с облегчением ))