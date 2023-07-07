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УЕФА и КОНМЕБОЛ создали новый турнир

вчера, 20:35
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья-:-Логотип футбольный клуб Индепендьенте Дель Валье (Санголки)Индепендьенте Дель Валье19.07.2023 в 19:00 Не начался

УЕФА и КОНМЕБОЛ создали новый турнир под названием Кубок вызова.

За трофей будут бороться победители Лиги Европы и Копа Судамерикана.

Поединок состоится 19 июля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Испанская «Севилья» встретится с «Индепендьенте Дель Валье» из Эквадора.

Матч продлится 90 минут, дополнительного времени не будет. В случае ничьей победитель будет определен по итогам серии пенальти и получит специальный трофей, а также медали.

УЕФА будет назначать арбитров.

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Храневец
Храневец ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
сегодня в 09:11
Проводили кажется в токио
chromage
chromage
сегодня в 06:18
"Матч продлится 90 минут, дополнительного времени не будет. В случае ничьей победитель будет определен по итогам серии пенальти и получит специальный трофей, а также медали."

Че они так дополнительное время пожалели? Кубок так он и должен быть полноценным кубковым матчем. )
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 02:57
Ничего удивительного в этом нет. Раньше победитель Кубка Европейских Чемпионов и победитель Кубка Либертадорес проводили матч за Межконтинентальный кубок, а сейчас клубные чемпионы Европы, Ю.Америки, С.Америки, Азии и Африки разыгрывают Клубный Чемпионат Мира. Когда все федерации организуют второй по значимости клубный футбольный турнир, появится и второй турнир для их победителей. Потом будет на очереди третий межконтинентальный турнир - для победителей клубов Кубка конфедераций.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:55
Чисто подарок Севилье, поддержать финансово. Но сама идея кубка между континентами неплоха, жаль не 16 команд в сетке
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 22:14
Просто, суперкубок новый)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:53
Это не турнир, а скорее ТУР. Турнир предусматривает несколько участников.
Дурью маются))).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:39
Какой это турнир из одной игры?
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 20:59
Уже не знают чем заняться, что придумать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:53
Ну ещё один бесполезный турнир.
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