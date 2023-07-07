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вчера, 20:35

УЕФА и КОНМЕБОЛ создали новый турнир под названием Кубок вызова.

За трофей будут бороться победители Лиги Европы и Копа Судамерикана.

Поединок состоится 19 июля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Испанская «Севилья» встретится с «Индепендьенте Дель Валье» из Эквадора.

Матч продлится 90 минут, дополнительного времени не будет. В случае ничьей победитель будет определен по итогам серии пенальти и получит специальный трофей, а также медали.