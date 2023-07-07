УЕФА и КОНМЕБОЛ создали новый турнир под названием Кубок вызова.
За трофей будут бороться победители Лиги Европы и Копа Судамерикана.
Поединок состоится 19 июля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Испанская «Севилья» встретится с «Индепендьенте Дель Валье» из Эквадора.
Матч продлится 90 минут, дополнительного времени не будет. В случае ничьей победитель будет определен по итогам серии пенальти и получит специальный трофей, а также медали.
УЕФА будет назначать арбитров.
Че они так дополнительное время пожалели? Кубок так он и должен быть полноценным кубковым матчем. )
Че они так дополнительное время пожалели? Кубок так он и должен быть полноценным кубковым матчем. )
Дурью маются))).
Дурью маются))).