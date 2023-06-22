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Сорокин: «Надеемся, что коллеги из УЕФА услышат позицию РФС»

вчера, 14:32

Член совета ФИФА от Европы Алексей Сорокин надеется, что УЕФА сделает послабления в отношении российских сборных и клубов.

Расценивать нужно не слова, а конкретные решения, решения такого рода, естественно, должны быть приняты на заседании управляющего органа УЕФА. Все зависит от конкретных действий руководства организации, которые будут выражены в соответствующих решениях исполкома. Диалог продолжается, мы надеемся, что коллеги услышат позицию Российского футбольного союза, что нельзя в течение долгого времени не давать играть огромной стране, которая является давним и полноправным членом Союза европейских футбольных ассоциаций. С нетерпением ожидаем таких решений, рассчитывали бы на большую динамику движения навстречу.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:34
они обязательно услышат,
мы ведь слышим комариный писк ...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:25
О Господи ! В РФС сидят одни идиоты ? Тяжёлый случай !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:09
Пока вопрос с хохлами не решится как-либо, никаких ЕВРО для России не будет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:36
Ага аж заслушались...)
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:19
Зачем уродов называют коллегами
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:17
Никто ничего не услышит
Гость
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