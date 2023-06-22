Сорокин: «Надеемся, что коллеги из УЕФА услышат позицию РФС»

Член совета ФИФА от Европы надеется, что УЕФА сделает послабления в отношении российских сборных и клубов.

Расценивать нужно не слова, а конкретные решения, решения такого рода, естественно, должны быть приняты на заседании управляющего органа УЕФА . Все зависит от конкретных действий руководства организации, которые будут выражены в соответствующих решениях исполкома. Диалог продолжается, мы надеемся, что коллеги услышат позицию Российского футбольного союза, что нельзя в течение долгого времени не давать играть огромной стране, которая является давним и полноправным членом Союза европейских футбольных ассоциаций. С нетерпением ожидаем таких решений, рассчитывали бы на большую динамику движения навстречу.