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В УЕФА отреагировали на призыв Украины исключить РФС из организации

вчера, 18:19

В пресс-службе УЕФА ответили на вопрос, получили ли в организации жалобу от Украинской ассоциации футбола с призывом исключить РФС из УЕФА из-за ситуации с крымскими клубами.

Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, а также считать этот регион «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления.

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