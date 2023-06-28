В УЕФА отреагировали на призыв Украины исключить РФС из организации

В пресс-службе УЕФА ответили на вопрос, получили ли в организации жалобу от Украинской ассоциации футбола с призывом исключить РФС из УЕФА из-за ситуации с крымскими клубами.
Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных РФС, с 1 января 2015 года, а также считать этот регион «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления.