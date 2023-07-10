«Наполи» планирует усилиться японским защитником

1688966757

вчера, 08:25

Защитник имеет шансы перейти из «Боруссии» Менхенгладбах в «Наполи».

Итальянцы готовы предложить за игрока сборной Японии 12 миллионов евро, немецкий коллектив требует не менее 15 млн. Неаполитанцы видят в этом футболисте возможную замену , который переходит в «Баварию».