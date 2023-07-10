«Наполи» планирует усилиться японским защитником

Защитник Ко Итакура имеет шансы перейти из «Боруссии» Менхенгладбах в «Наполи».
Итальянцы готовы предложить за игрока сборной Японии 12 миллионов евро, немецкий коллектив требует не менее 15 млн. Неаполитанцы видят в этом футболисте возможную замену Киму Мин-Джэ, который переходит в «Баварию».
Лучано душу оставил в команде. Будем наблюдать большой спад в игре и результатах…
Жаль!!! Амбиции хозяев часто идут в разрез с Футболом!!!
Челси, МЮ, Спартак, и другие клубы тому подтверждение.
Лучано душу оставил в команде. Будем наблюдать большой спад в игре и результатах…
Жаль!!! Амбиции хозяев часто идут в разрез с Футболом!!!
Челси, МЮ, Спартак, и другие клубы тому подтверждение.