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«Наполи» планирует усилиться японским защитником

вчера, 08:25

Защитник Ко Итакура имеет шансы перейти из «Боруссии» Менхенгладбах в «Наполи».

Итальянцы готовы предложить за игрока сборной Японии 12 миллионов евро, немецкий коллектив требует не менее 15 млн. Неаполитанцы видят в этом футболисте возможную замену Киму Мин-Джэ, который переходит в «Баварию».

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 11:51
Тренера …прогнали, корейцы не спасут…(
Лучано душу оставил в команде. Будем наблюдать большой спад в игре и результатах…
Жаль!!! Амбиции хозяев часто идут в разрез с Футболом!!!
Челси, МЮ, Спартак, и другие клубы тому подтверждение.
lotsman
lotsman
вчера в 08:54
Корейца на японца. Не хватает ещё китайца и малайца.))
нечитайло
нечитайло
вчера в 08:40
Экзотический выбор, хороший парень
Гость
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