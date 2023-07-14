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«Ювентус» выходит из проекта Суперлиги

сегодня, 00:52

«Ювентус» осуществляет процедуру выхода из проекта Суперлиги. В заявлении клуба сказано:

После пресс-релиза от 6 июня 2023 года, в котором «Ювентус» объявил о начале процесса обсуждения с «Реалом» и «Барселоной» (клубами, на данный момент не сообщившими о своем стремлении выйти из Суперлиги), сказано следующее.

Учитывая существующие расхождения в интерпретации условий договора, применимых к проекту Суперлиги, «Ювентус» подтверждает, что начал процедуру выхода из лиги, но также подчеркивает, что, согласно действующим условиям соглашения, его выход будет завершен и вступит в силу лишь в том случае, если будет предварительно санкционирован «Реалом», «Барселоной» и остальными клубами, которые участвуют в проекте Суперлиги.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:46
Впору создавать лигу Финансовых махинаторов.
Туда как раз попадут все те команды, кто хотел в Суперлигу.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:45
Тут бы в серии В не оказаться за махинации. Уже не до Суперлиги.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:25
Этот проект изначально был ниочём...
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 07:59
Супер лига в будущем будет существовать однозначно, но каков будет состав ея? Предполагаю, что сегодняшние гранды западников будут на задворках, а состав лиги будет написан капслоком )
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 07:34
То входят,то выходят,у них тоже,по-ходу цирк есть!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 07:06
Если будет санкционирован выход, то получается, что никогда. Если на вход еще можно понять разрешение всех клубов, то на выход как то непонятно. А вообще то и не надо было придумывать какую то суперлигу.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:21
Проэкт который лопнул
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:15
Что то в переговорах пошло не совсем так, чтобы устраивало Юве.
112910415
112910415
сегодня в 05:14
явно часть большого соглашения ... не до жиру уже !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:20
...будет предварительно санкционирован «Реалом», «Барселоной» и остальными клубами, которые участвуют в проекте Суперлиги.

Остальными клубами это то есть самими собой получается.
Я изначально сказал, что эта смешная затея с суперлигой закончится цирком.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:07, ред.
Интересно девки пляшут! Суперлиги как таковой не существует, не сыграно ни одного матча, а попробуй из неё выйти. Как говорится: вход рубль выход- два...
Futurista
Futurista
сегодня в 02:11
Юве вышел из чата...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:50
Испугалась старая синьора
ATG
ATG
сегодня в 01:43
Пхахахаха
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