«Ювентус» выходит из проекта Суперлиги

«Ювентус» осуществляет процедуру выхода из проекта Суперлиги. В заявлении клуба сказано:

После пресс-релиза от 6 июня 2023 года, в котором «Ювентус» объявил о начале процесса обсуждения с «Реалом» и «Барселоной» (клубами, на данный момент не сообщившими о своем стремлении выйти из Суперлиги), сказано следующее.

Учитывая существующие расхождения в интерпретации условий договора, применимых к проекту Суперлиги, «Ювентус» подтверждает, что начал процедуру выхода из лиги, но также подчеркивает, что, согласно действующим условиям соглашения, его выход будет завершен и вступит в силу лишь в том случае, если будет предварительно санкционирован «Реалом», «Барселоной» и остальными клубами, которые участвуют в проекте Суперлиги.