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На Суперкубок России уже продано более 35 000 билетов

вчера, 16:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА15.07.2023 в 17:00 Не начался

В службе коммуникаций РФС сообщили, какое количество билетов продано на матч Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА, который состоится 15 июля в Казани.

На данный момент продано более 35 тысяч билетов на Суперкубок России. Билеты поступают в продажу частями для борьбы с перекупщиками и продаются только на сайте официального билетного оператора РФС — Кассир.ру. Информация о поступлении в продажу новых партий билетов сразу появляется в официальном Telegram-канале OLIMPBET Суперкубка России.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 21:46
школьниками, студентами, учителями из соседних городов которых попрут на автобусах насильно)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Создатель kошмаров (раскрыть)
вчера в 20:15
Обижаешь питерских. Они предпочитают самолетами. Пулково-Казань 1 час лета и все.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:47
Кто будет смотреть убитый футбол? Деньги на ветер выкинули считайте.
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров
вчера в 18:01
Нашли Казанским бюджетникам занятие на полдня, еще и питерских караван автобусов припрет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:49
Какая позитивная новость....
А тут опять....печаль да слёзы...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:41
Думаю интрига умерла задолго до начала матча .
Газпром !!!)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:39
А почему цифирь не приводите - в какую цену спортивная благодать!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:25
Большинство похоже будет нейтральными болельщиками.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 16:51
Там 80% билетов скуплено Газпромом для своих питерских. Страна должна видеть кто есть кто
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:44
на что там смотреть?
на то как клуб купивший РПЛ будет показывать "футбол"?
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:31
Перекупщики всё равно своего не упустят.
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