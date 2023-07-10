На Суперкубок России уже продано более 35 000 билетов

В службе коммуникаций РФС сообщили, какое количество билетов продано на матч Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА , который состоится 15 июля в Казани.

На данный момент продано более 35 тысяч билетов на Суперкубок России. Билеты поступают в продажу частями для борьбы с перекупщиками и продаются только на сайте официального билетного оператора РФС — Кассир.ру. Информация о поступлении в продажу новых партий билетов сразу появляется в официальном Telegram-канале OLIMPBET Суперкубка России.