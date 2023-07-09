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Фанаты ЦСКА сделали заявление по поводу посещения матчей

вчера, 09:58

Болельщики ЦСКА сделали заявление по вопросу бойкота матчей в связи с Fan ID.

Прошлым летом мы приняли решение о полном бойкоте любого турнира с момента появления в нём системы Fan ID и до полного отказа от неё в рамках конкретного соревнования.

Спустя год, оценив все плюсы и минусы того решения, значительная часть движения сошлась во мнении, что оно было излишне импульсивным. Мы пришли к выводу о необходимости внесения поправок в принятое год назад положение о бойкоте.

С этого момента бойкот распространяется только на отдельно взятые матчи, на которых работает Fan ID.

Матчи Кубка России, не предусматривающие использование Fan ID, допустимы к посещению.

Часть людей и коллективов в движении осталась на стороне прежних убеждений и не планирует отказываться от прежнего формата бойкота. Эта позиция уважается остальными.

Наш главный общий принцип – мы ни при каких условиях не станем оформлять «паспорт болельщика» и будем игнорировать любые матчи, для посещения которых он необходим. Мы не приветствуем посещение наших секторов лицами, оформившими этот документ и продавшими фанатскую честь.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:42
Кто дал право фанатской верхушке говорить от имени всех и ставить условия? Они что же - выставят охрану фанатских мест? И с каких пор они стали именными? Может они их выкупили, как ложу в театре? Это банальная паранойя, они даже понять не могут, что не они уходят со стадиона, а их таким способом удаляют, поэтому администрации такие протесты следует только приветствовать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:22, ред.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 13:29
    Отвечаю на вытертое цензурой.Полностью согласен,мог бы расширить список этих "достойных поклонников" других клубов,долгое время ласкаемых недальновидными нашими руководителями,но свару устраивать не буду.Будем считать,ха-ха,что ФАНАТЫ не упомянутых в моём посте клубов первым делом,приезжая в чужой город,идут в оперу и краеведческий музей...
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 13:12
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 12:58
      Во как!
      Оказывается поддерживать на стадионе команду, за которую болеешь это не "фанатская честь" фанатского движения ЦСКА.

      Государству надо стоять тоже до последнего и победить и в этой битве.
      Со временем с паспортами будет всё больше и больше на трибунах, а этих лже болельщиков и не надо, без них лучше, чище.
      Напрасный труд
      Напрасный труд ответ ABir (раскрыть)
      вчера в 12:45
      ...таких же идейных.У остальных только радость от снижения вероятности встречи с ними.
      Напрасный труд
      Напрасный труд
      вчера в 12:43
      Поддерживаю!!! Нечего этой шушере посещать матч ЦСКА в Калининграде,а то мне настроение испортят.Помню визит питерских в один из прошлых годов,хватило.По городу бродили как оккупанты.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 12:12
        Шуnя771
        Шуnя771
        вчера в 12:00
        Надоть определиться армейцам, а то как то витиевато.
        Futurista
        Futurista
        вчера в 11:47, ред.
        "Мы не приветствуем посещение наших секторов лицами, оформившими этот документ и продавшими фанатскую честь"...звучит как угроза)...

        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 11:13
        Вот именно. А между тем, на фанатской трибуне немалр ребят нормальныз, офориивших этот паспорт. Им нечено бояться.
        cska1948
        cska1948 ответ shlomo2 (раскрыть)
        вчера в 11:04
        Настоящие болельщики на фанатский сектор не ходят. Болельщики на футбол ходят игру посмотреть, а фанаты ходят СЕБЯ показать.
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик
        вчера в 10:41
        Фанатская честь?В чем заключается сие явление?Есть задокументированное положение или просто-по понятиям?
        shlomo2
        shlomo2
        вчера в 10:36
        Тут нужно еще отличать настоящих болельщиков от фанатов хулиганов....
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        вчера в 10:26, ред.
        Если настоящие болельщики , то они всегда прийдут поддержать свои команды . А есть просто хулиганье которым надо навести "шороха " на стадионах и что бы люди приходили на стадион взяв с собой противогазы . И вот меньшество в этих движениях взяли власть и командуют теперь когда можно ходить на футбол , а когда нет.
        Прям , как ЦК КПСС....)....дорогие товарищи...)
        cska1948
        cska1948 ответ ABir (раскрыть)
        вчера в 10:20
        Боязнь ответственности за хулиганство у вас вызывает уважение?
        cska1948
        cska1948
        вчера в 10:18
        "...Мы не приветствуем посещение наших секторов лицами, оформившими этот документ и продавшими фанатскую честь."
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        Оказывается"фанатская честь" состоит в не оформлении паспорта болельщика. А спроси у них почему не хотят оформлять, так ни чего конкретного и не скажут. А ведь всё дело в боязни фанатов ответственности за непотребное поведение на трибунах. Вот и вся ихняя "честь".
        ABir
        ABir
        вчера в 10:16
        Позиция фанатов и последовательность в ее достижении достойны уважения
        Vadik
        Vadik
        вчера в 10:11
        Вот этого я не понимаю. А как же поддержка команды? Интересно, на ЧМ 2018 болелы тоже не оформляли паспорт?
        lotsman
        lotsman
        вчера в 10:09
        Ну стреляете себе в ногу, ну и стреляйте. Зачем об этом так громко объявлять?
        Гость
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