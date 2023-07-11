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На Суперкубок России продано более 37 тысяч билетов

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:08
На Суперкубок России продано более 37 тысяч билетов
После сообщения что матч пропустит Родригао 36 тысяч билетов вернули обратно в кассы...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:54
Нет,это должно "убедительно" показать,как пострадал от потерь "Зенит" .На всякий случай.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:53
    Рaтмир
    Рaтмир
    вчера в 17:15
    Это конечно хорошо... а еще бы озвучили сколько приедут с Питера и с Москвы.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:47
    Здесь есть адрес электронной почты на который можно отправлять предложения такого плана - https://www.soccer.ru/contacts
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:31
    Ранее стало известно, кто из футболистов пропустит эту встречу.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1355718/zenit-cska 11.07.2023.
    Т.е. то, что Родригао пропустит матч это важно и интересно, о то, что игру пропустят Кучаев, Мойзес и Обляков, что значительно более существенно, не важно и неинтересно? Дифференцированный подход к клубам уже до игры чувствуется. А жаль
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 15:53
    Будет хорошая посещаемость.это же отлично.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 15:23
    Похоже все кто хотел билеты уже купили.
    Ванечка
    Ванечка
    вчера в 15:09
    Казань всегда любила футбол, поэтому ничего удивительно с такой посещаемостью.
    sova147
    sova147
    вчера в 14:46
    Жаль далеко обязательно пошёл бы
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 14:44
    Хорошая новость.! Погода не подведет.
    Сидор новый
    Сидор новый
    вчера в 14:32
    Это потому что наверное без ФанУйди этот матч пройдет.
    Гость
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