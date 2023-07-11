На Суперкубок России продано более 37 тысяч билетов

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вчера, 14:14

«Зенит» и ЦСКА 15 июля сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Казани на «Ак Барс Арене».

Сообщается, что на эту игру реализовано более 37 тысяч билетов.

Ранее стало известно, кто из футболистов пропустит эту встречу.