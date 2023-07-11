На Суперкубок России продано более 37 тысяч билетов

«Зенит» и ЦСКА 15 июля сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Казани на «Ак Барс Арене».
Сообщается, что на эту игру реализовано более 37 тысяч билетов.
Ранее стало известно, кто из футболистов пропустит эту встречу.
«Зенит» и ЦСКА 15 июля сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Казани на «Ак Барс Арене».
Сообщается, что на эту игру реализовано более 37 тысяч билетов.
Ранее стало известно, кто из футболистов пропустит эту встречу.
После сообщения что матч пропустит Родригао 36 тысяч билетов вернули обратно в кассы...
После сообщения что матч пропустит Родригао 36 тысяч билетов вернули обратно в кассы...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1355718/zenit-cska 11.07.2023.
Т.е. то, что Родригао пропустит матч это важно и интересно, о то, что игру пропустят Кучаев, Мойзес и Обляков, что значительно более существенно, не важно и неинтересно? Дифференцированный подход к клубам уже до игры чувствуется. А жаль
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1355718/zenit-cska 11.07.2023.
Т.е. то, что Родригао пропустит матч это важно и интересно, о то, что игру пропустят Кучаев, Мойзес и Обляков, что значительно более существенно, не важно и неинтересно? Дифференцированный подход к клубам уже до игры чувствуется. А жаль